Single Benno flirtet gern charmant dreist

Benno, 29



"Ich mag charmante Dreistigkeit beim Flirten und Frauen, die damit umgehen können. Leider tanzen aber gerade die mir dann auf der Nase rum.

Viel feiern war früher. Heute gehe ich lieber in die Berge mountainbiken. Dates bleiben dabei allerdings auf der Strecke. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal mit einer Frau im Restaurant saß. Selbst im Urlaub bin ich ein elendiger Frühaufsteher. Auf einem Motorradtrip stehe ich um sieben Uhr morgens auf der Matte und will weiter. Immerhin übernehme ich dann auch die Routenplanung und koche abends.

Schon kleine Dinge, wie Tiere in der Natur zu beobachten, lösen in mir kindliche Freude aus.

Manchmal lasse ich mich aber auch voreilig von Sachen mitreißen – wie bei den zehn Tattoos, mit denen ich aus Mexiko zurückgekommen bin."

ALTER: 29



GRÖSSE: 1,97



WOHNORT: München



BERUF: Kinderarzt



GEHT IMMER: neckische Sprüche, Erste Hilfe, Käffchen trinken, die Alpen, Klassiker lesen



GEHT GAR NICHT: unsportliche Mädels, norwegischer Death-Metal, Fisch



DAS SAGT DIE EX: arbeitet zu viel, übertrieben selbstlos, verbringt zu viel Zeit mit seinem Rad



USERNAME: Gerrie.

van.Boven