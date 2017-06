Neue Stadt, neue Liebe, neues Glück – traut euch endlich!

Wer hat noch nicht davon geträumt, einfach mal alles hinzuwerfen – neu verlieben, neuer Job, neue Stadt, einfach sich selbst neu erfinden? Peter Fox wird oft zitiert, "Hey, wenn's dir nicht gefällt, mach neu", singt er. Alt, tausend Mal gehört – jeden Tag auf dem Weg zum Büro. Aber eigentlich steckt darin doch sehr viel von dem, was wir uns insgeheim wünschen. Die alltäglichen Probleme, die sich in der tristen, "kuntergrauen" Lebensroutine gezeigt haben, einfach über Bord werfen und die Segel so setzen, dass die nächste Brise uns forttreibt.



Aber wer traut sich das schon?

"Ich habe hier meine Freunde, einen sicheren Job, Verpflichtungen" – das reden wir uns viel zu wichtig. Welche Gründe hätten wir sonst, um beim nächsten "Alles neu"-Anflug direkt ein rostiges, altes Schloss an die Tür zu neuen Ideen zu hängen?

"Mach' ich nächstes Jahr, ganz klar!" – die Phrase ist ungefähr so abgedroschen, wie die typischen Neujahrsvorsätze, die Müsli-Werbung und das alljährliche Amüsement über Socken-Sandalen-Konstellationen. Im Ernst, das will niemand – könnt ihr glauben. Wir schieben es immer wieder auf die lange Bank, Veränderungen überhaupt erst anzugehen. Nach neuen Jobs zu suchen, den Tinder-Radius ein paar Kilometer zu erweitern oder ganz einfach den nächsten Wochenendtrip in eine Stadt zu planen, die wir noch nie besucht haben. Vielleicht verliebst du dich nicht in dein nächstes Date, aber vielleicht ja in die nächste Stadt?



Ist neu immer besser?

Ich habe es versucht – neue Liebe, neuer Job, neue Stadt. Weg vom Land, hinein in die pulsierende Großstadt. Raus aus der Komfortzone der alten vier Wände, die über die letzten Jahre mehr Tristesse aufsaugen mussten, als ein Schwamm es jemals könnte. Getreu Casper auf "Hinterland" – "Vorbei, das Warten umsonst, auf den Tag, der nie kommt. Bin im Wagen davon, los und starte von vorn".



Wieso nicht schon früher?

Zwei Monate bin ich nun schon hier. Im neuen Job, in der neuen Stadt, im neuen Leben, mal mehr, mal weniger angekommen. Ich verlaufe mich immer noch, ich verwechsle immer noch gelegentlich die neuen Kollegen und die Touristenziele sind für mich immer noch so attraktiv, wie sie für den typischen Hobby-Instgrammer sein sollten. Aber ich bin angekommen, angekommen in der neuen Erfahrung – und glücklich damit. Und natürlich habe ich immer noch Angst, aber wofür ist Angst sonst da, als dir immer wieder aufzuzeigen, was du noch nicht geschafft hast?