Netflix, Amazon-Prime und Sky machen mich fertig

Es beginnt jeden Monat von Neuem, das Spiel: Welche Serie gucke ich als nächste? An der Auswahl scheitert es nicht. Allein diesen Monat starten die zweite Staffel von "Stranger Things", die achte Staffel von "The Walking Dead" und die neue Serie " Babylon Berlin". Doch damit fängt das Problem schon an. Wie soll ich mir das alles reinziehen?

"Du musst dir doch nicht alles angucken!", behaupten manche. Naja, irgendwie schon. Denn jeder hat diesen einen Freund, der angeblich einen Job hat oder studiert. Aber dass er in seinem Leben noch etwas anderes macht, außer zu glotzen, merkst du nicht. Er schafft es nämlich, sich jede Serie der Welt anzusehen. Und fängt dann an, dir davon zu erzählen: "Ey, die musst du dir unbedingt angucke! Das ist die beste Serie, die ich seit langem gesehen habe!" Und schwups, hat er dich. Du bist angefixt.



Was machst du also, wenn du nach Hause kommst? Du gehst auf Netflix oder Amazon-Prime und ziehst dir genau die Serie rein, von der dein Kollege geschwärmt hat. Nur, leider, siehst du dir nicht nur eine Folge an. Du suchtest die halbe Staffel durch. Mit Schlafentzug stehst du am nächsten Tag auf und gehst zur Arbeit. Dort erzählst du deinem Arbeitskollegen davon – ein Teufelskreis …

Serien gucken wird zum Wettbewerb

Natürlich kannst du dich davor schützen, indem du kein Sky, kein Amazon-Prime und kein Netflix abonnierst. Aber du willst auch mitreden können, wenn andere von Frank Underwoods genialen Machenschaften erzählen. Zumal es mittlerweile viel mehr ist, als nur der Wunsch mitzureden. Dadurch, dass du dir alle Folgen hintereinander reinziehen kannst, ist es ein Wettrennen geworden: Wer ist zuerst durch? Vorbei sind die Zeiten, als man abends noch die neue Folge von "Prison Break" bei RTL gesehen und am nächsten Tag in der Schule mit seinen Freunden darüber gesprochen hat. Serien gucken funktioniert heute ohne Tempolimit.

Was gibt es nicht alles, was du dir "unbedingt" angucken musst: "Stranger Things", "Breaking Bad", "The Walking Dead", "Game of Thrones", "House of Cards", "Suits", "Dexter" "Better Call Saul", "American God", "Orange is the New Black", "Tote Mädchen lügen nicht", "Narcos", "4 Blocks". Und es fehlen noch unendlich viele. Und: Es werden einfach nicht weniger. Ständig kommen Nachschub raus.

Das "du musst" hat mich serienmüde gemacht

Das nervt mich kolossal. Ständig musst du. Ist On-Demand nicht gerade deshalb so viel besser als lineares Fernsehen, weil du nicht musst? Du musst nicht zu einer bestimmten Uhrzeit vorm Fernseher sitzen und gucken, was dir das Programm vorschreibt, sondern kannst sehen, was und wann du willst.

Nur führt diese vermeintliche Freiheit auch dazu, dass wir immer mehr Serien schauen und das Gefühl haben, dass wir alles gucken müssen. Bei mir hat es dazu geführt, dass ich gerade überhaupt kein Bock habe, neue Serien anzufangen oder angefangene Serie weiterzugucken. Und ich weiß, ich bin damit nicht allein.