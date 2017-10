"Ich öffne die Mikrowelle vor dem 'Bing', um meine Macht über den Vorgang zu zeigen"

Fünf Menschen haben vor rund zwei Wochen NEON von ihren (digitalen) Spleens erzählt: Markus, der keine Mail ungelesen lassen kann; Leonie, deren Lautstärkeregler immer auf einer geraden Zahl stehen muss; Fethi, der seine Apps nach Benutzung sofort schließen muss; Caro, die ihre Computerfestplatte zwanghaft aufräumt; und Thilo, der Fernsehsender akribisch sortiert. Und wir haben euch gefragt: Was sind eure Spleens? Ihr habt geantwortet: per Mail, bei Facebook, bei Twitter - hundertfach. Die verrücktesten Antworten der NEON-Leser stellen wir euch vor.

Sandra beschreibt uns ihren Zahlenfimmel beim Wecker: "Die Weckzeit muss mathematisch korrekt sein, beispielsweise 6:32 Uhr, da 6 = 3 x 2 ist . Meinen Wecker würde ich nie auf 6:30 Uhr stellen, da die Gleichung so nicht aufgeht." Einen ähnlichen Zwang hat ein Leser, der sich "CmdrCodie" nennt, er schreibt allerdings: "Die Weckzeit muss immer so aussehen: 6:46, 7:47, 9:29. Alles andere ist furchtbar 'asymmetrisch'."

Spleens bei Mikrowelle, Wecker, Klimaanlage

Weg vom Wecker, hin zur Lautstärke. Den Spleen von Leonie teilen viele, oft jedoch auch in andere Ausprägung. So hat unter anderem Robin ein ganz anderes Bedürfnis als gerade Zahlen: "Die Lautstärke muss auf einem 5er-Schritt stehen. Dementsprechend ist das Radio so zu kaufen, dass es bei genau diesen Zahlen eine angenehm leise/mittlere/hohe Lautstärke aufweist. Sind diese Zahlen nicht mit dem erwarteten Hörerlebnis übereinstimmend, ist das Radio einfach falsch."



Was für die Lautstärke gilt, gilt bei Sascha auch für die Temperatur im Auto: "Bei mir muss die Klimaanlage, wenn mir nicht kalt oder warm ist, immer auf 22,5 Grad sowohl links als auch rechts eingestellt sein und der Lautstärkeregler immer gerade nach oben stehen und notfalls am Multifunktionslenkrad wieder lauter oder leiser gestellt werden. Sonst ist das Auto für mich kaputt." Bei Nina dreht sich ihre Marotte auch um das Klima im Auto, allerdings geht es bei ihr eher um einen harmonischen Anblick: "Die Lüftungsklappen (vier Stück am Armaturenbrett) sind rund und können sowohl nach oben und unten als auch um ihre eigene Achse ausgerichtet werden. Die müssen aber symmetrisch eingestellt sein. Egal ob ein Insasse einen Zug oder auch zu wenig Luft kriegt! Ständig wird diskutiert..."

Diskussionen über Sortierung der Fernsehsender

Dass solche Spleens nicht unbedingt nur mit moderner Technik zusammenhängen, zeigt das Beispiel "Niggo": "Ich muss nach der Verwendung des altertümlichen Videotextes, bevor ich ihn schließe, wieder die Startseite 100 einstellen, obwohl das automatisch geschieht, wenn man wieder reingeht." Der Fernseher bietet ohnehin viel Gesprächsstoff. Die Tatsache, dass Thilo RTL auf die '4' und Sat1 auf die '5' programmiert, trifft nicht nur auf Zustimmung: "Sat1 gehört auf die '4'! Sorry!", meint Christian. Daniel sagt dagegen, dass auf die '5' Prosieben gehöre, während Mali dort RTL2 besser aufgehoben sieht. Teresa sind die konkreten Zahlen nicht so wichtig, für sie steht nur fest: "RTL muss immer vor Sat.1 sein, umgedreht geht gar nicht."

Für Veronika ist ihre kleine Macke auch ein Akt der Selbstbestimmung: "Die Mikrowelle grundsätzlich vor dem 'Bing' öffnen... nur um die eigene Macht über den Vorgang zu präsentieren. Ich entscheide, wann mein Essen die perfekte Temperatur hat, nicht du, nutzloses Elektrogerät!"

Auch abseits jeder Technik lassen sich Spleens entwickeln: "Bei der Bettdecke müssen Reißverschluß oder Knöpfe immer am Fußende sein", schreibt zum Beispiel Petra. Für eine geruhsame Nacht muss ja dann nur noch die Weckzeit stimmen.

Die Marotten hören sich harmlos an. Allerdings gibt es auch Zwangsstörungen, die behandelt werden sollten. Wie man diese erkennt und wo es Hilfe gibt, lest ihr hier:





