Dieser Typ zockt Mario Kart mit einem echten Auto

Fackeln wir nicht lange: Da hat ein Typ das Mario Kart-Spiel mit seinem Chevy-Lenkrad verbunden. Und kann jetzt Rennen originalgetreu auf dem Fahrersitz fahren. Wie genau er das gemacht hat, "beschreibt" Gordon Hlavenka auf seinem Youtube-Channel:

A Raspberry Pi with a CANbus shield plugs between the OBD2 port and a laptop running an N64 emulator. Software on the Pi maps control positions in the car to controller actions in the game.