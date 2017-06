Ken macht jetzt auf Hipster

Zugegeben: Der meist obligatorische Vollbart fehlt ihm. Ansonsten aber lassen diverse Merkmale keinen Zweifel daran, dass sich Puppenhersteller Matell beim Entwurf des neuen Ken eine Modeerscheinung zum Vorbild nahm, die einem längst nicht mehr nur in den angesagten Vierteln europäischer Metropolen über den Weg läuft: dem Hipster-Look.

Mutete der Plastik-Beau vor allem in seinen Anfängen als gestriegeltes und damit perfekt zu seinem weiblichen Pendant Barbie passendes Männermodel an, kommt er nun in einer Version mit Herrendutt, breiter Sonnenbrille und lässigem Shirt daher. Und nicht nur das: Die insgesamt 15 in dieser Woche neu vorgestellten Puppen sind zudem ziemlich multikulti - und verpassen dem inzwischen 56-Jährigen neben aller Moderne obendrauf ein ethisch vielfältigeres Image. Gleich sieben Haut- und acht Haarfarben stehen potentiellen Käufern zur Auswahl, die zudem zwischen neun verschiedenen Frisuren wählen können. Auch die Klamotten Kens wurden modernisiert: Neben Sportswear und lockerer Bürokleidung trägt er nun auch Skinny-Jeans und Karo-Hemden im Hipster-Look.

Hipster-Ken gibt's auch in "breit"

Zu guter Letzt ist der Schönling künftig zudem in drei verschiedenen Körperformen ("breit", "schlank" und "original") zu haben. Eine Änderung, die Begleiterin Barbie bereits vor anderthalb Jahren bekam. Seither gibt es die beliebte Puppe in vier Körpervarianten. Neben der Originalform gibt es sie in einer größeren, zierlicheren und einer kurvenreicheren Ausführung. Auch bei Hautfarbe und Haarstil von Barbie haben Käufer seither größere Auswahl- und Kombinationsmöglichkeiten.

Mit der Neuerfindung seiner berühmten Puppen will sich Mattel dem Abwärtstrend in den Verkaufszahlen entgegenstemmen. Das Unternehmen wolle Ken und Barbie für die junge Generation "neu definieren", sagte Vizechefin Lisa McKnight.

Matell für seine Ur-Puppen in der Kritik



Mattel war oft vorgeworfen worden, ein einseitiges und für die meisten jungen Menschen unerreichbares Schönheitsideal zu propagieren. Die Ur-Barbie ist eine gertenschlanke Blondine mit Wespentaille, der Original-Ken ein blauäugiger Schönling mit üppigem Haarschopf.