Diese Fotos geben Dir den Glauben an die große Liebe zurück

Wenn Paare zeigen wollen, wie groß ihre Liebe ist, dann machen sie ein Selfie. Ihre Geste auf dem Bild sagt dann: "Schaut alle her, wir erleben die größte und glücklichste Liebe der Welt. Größer und glücklicher als Deine sowieso." Und alle auf Instagram oder bei Facebook sollen das sehen.



Die französische Fotografin Maud Chalard macht das Gegenteil von solchen Selfies. Sie fotografiert Paare - aber auch sich selbst mit ihrem Freund - in Momenten, in den die Paare ganz bei sich sind. Nichts scheint sie zu interessieren. Nicht die Fotografin, nicht die Landschaft, nicht die Welt. Nur zwei Menschen, in Liebe vereint. Aneinandergeschmiegt. In einer Geste voller Liebe festgehalten.



Doch Maud Chalard will die Betrachter ihrer Fotos nicht neidisch machen auf das Glück anderer. "Ich will, dass die Leute innehalten", sagte sie über ihre Serie "Lovers". "Ich will ihnen zeigen, dass es möglich ist und ihnen Hoffnung geben." Wer ihre Fotos betrachtet, kann kaum anders, als an die große Liebe zu glauben. Selbst, wenn Du gerade eine Trennung verschmerzen musst: Schau Dir die Fotos an und Du wirst neue Hoffnung schöpfen. Irgendwo da draußen ist die große Liebe auf dem Weg zu Dir.