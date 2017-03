Mr. Bean wird zum Bösewicht - und ist immer noch urkomisch

Wir haben ihn noch gut in Erinnerung: Mr. Bean, unser sprachloser Kindheitsheld, dem kein Fettnäpfchen zu schade ist. Mit seiner großartigen Gesichtsgymnastik und der stetigen Bereitschaft für allerlei Schabernack hat er noch jedes Kind begeistert.

Mr. Bean, der Gauner

Doch jetzt scheint es, als habe es den unschuldigen Mr. Bean auf die dunkle Seite der Macht gezogen. So jedenfalls wirkt es in diesem Trailer. Die von Rowan Atkinson gespielte Figur wirkt hier wie ein verrückter Psychopath, der definitiv Dreck am Stecken hat. Und trotzdem ist er wieder mal urkomisch.

Youtuber John Loberger hat für den Trailer Bean-Sequenzen von 1997 zusammengeschnitten und das Ganze mit "Mean Bean" betitelt. Also alles nicht echt. Schade eigentlich, wir hätten es fast geglaubt.