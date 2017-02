Peinlich: AfD-Anwalt blamiert sich mit Redezeit

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

danke, dass Sie unsere Seite besuchen. Heute möchten wir Ihnen einen Mann vorstellen, der es weit gebracht hat im Leben. Wir würden nicht gerade behaupten, dass er sich mit Ruhm bekleckert hat, als er 17 Jahre lang der Deutschen Kommunistischen Partei angehörte (aber hey, wer sind wir, über ihn zu urteilen?) oder später in die AfD eintrat. Immerhin zog er letztes Jahr mit über 30 Prozent der Stimmen als Direktkandidat seiner Partei in den Landtag Sachsen-Anhalt ein. Das ist doch was. Der Mann ist heute Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion.



Seine Name ist Robert Farle



Nein, über seine Vita möchten wir nicht urteilen. Freie Meinung, und so. Über seinen Auftritt im AfD Landtag Sachsen-Anhalt wollen wir aber mindestens schmunzeln. Stichwort: Alternative Fakten.