Wie geht eigentlich "Contouring"? Hier gibt's die Auflösung

Für... etwas weniger Stirn

Wir wollen nicht über radikale Unverhältnisse in Gesichtern sprechen, denn ausgenommen, dass man irgendetwas verheimlichen möchte, ist in den meisten Fällen die Stirn wahrscheinlich nicht größer als beim Durchschnitt. Sollte es hier wirklich ein Problem geben, spricht man am besten mit dem Friseur des Vertrauens. Ein wenig Schattierung und Highlight im oberen Drittel des Gesichts kann aber bereits Wunder wirken, vorteilhafte Züge zum Vorschein bringen und das ganze Gesicht zum Strahlen bringen.

Fullscreen





Anweisung: Tragen Sie den dunkelsten Ton ihrer Palette weich entlang der Haarlinie auf und verblenden Sie ihn leicht mit den Ansätzen, so erwecken Sie den Eindruck einer kürzeren Stirn. Um die Dimensionalität der Stirn zu betonen, zeichnen Sie ein abwärts zeigendes Dreieck in der hellsten Farbe direkt über Ihrer Nase zwischen Ihren Augenbrauen. Nun ziehen Sie mit einem weichen Lidschattenpinsel etwas von der Kontur in die Lidpartie und schaffen so einen sanften, aber klaren Übergang, der durch ein leichtes Highlight an den inneren und äußeren Augenwinkeln noch betont wird. Frischer, strahlender, markanter, nicht wahr?

Für... mehr Wangenknochen

"Danke, aber meine Wangenknochen sind perfekt", hat noch niemand gesagt. Solange Ihre Wangenknochen nicht so scharf sind, dass Sie sie am Flughafen deklarieren müssen, ist dieses Gewußt-wie auch für Sie.

Fullscreen





Anweisung: Tasten Sie Ihre Wangenknochen ab und beginnen Sie mit einem leichten Highlight am höchsten Ansatz (das geht am besten mit einem Fächer oder einem abgewinkelten Pinsel). Auf die etwas hohle Stelle direkt unterhalb des Knochens tragen Sie nun etwas dunklere Konturfarbe auf. Obwohl dieser Schritt auch mit einem abgewinkelten Kabukipinsel funktioniert, empfehlen wir auch hierfür einen Fächerpinsel, weil er hauptsächlich mittig Farbe aufträgt, die er durch seine Form nach außen hin sanft ausblendet. Wenn Sie es richtig machen, werden Sie bemerken, dass die Stelle unterhalb des Knochens etwas kaschiert wird, während Sie die markante, hohe Stelle betonen. Für den finalen Touch können Sie mittig in Aufwärtsbewegungen etwas Blush auftragen, sanft und lang von der Nase bis zum oberen Ende Ihres Ohrs.



Für... eine optisch schmalere Nase

Mit ein paar simplen Griffen kriegt man selbst bei der prominentesten Nase eine skulpturale Veränderung hin. Und auch, wenn Sie absolut zufrieden sind mit Ihrer Nase, verhilft Ihnen ein wenig Highlighting zu noch mehr Glanz.

Fullscreen





Anweisung: Das Ziel ist es, auf beiden Seiten einen leichten Schatten zu schaffen, um die Nase optisch zu schmälern. Hierzu tragen Sie die dunklere Konturfarbe entlang der oberen Seiten auf und gehen dann dazu über, am Nasenbein mittig von der Wurzel an bis kurz vor die Nasenspitze Highlighter aufzutragen. Das erzeugt die Illusion einer schmaleren, längeren Nase. Bei Bedarf kann an der Nasenspitze ein Hauch von Kontur eine lange Nase optisch ein wenig verkürzen.



Für... ein markantes Kinn und feinere Kanten

Wahrscheinlich haben Sie es jetzt doch schon mitbekommen: Schatten haben einen schmälernden Effekt, während Highlights hervorheben und betonen. Wenn Sie also Ihr Kinn optisch verkleinern möchten (wer hat hier was von Doppelkinn gesagt?!), ist es an der Zeit, noch einmal zur Palette zu greifen.

Fullscreen





Anweisung: Ihre erste Aufgabe hierfür wird sein, Ihre untere Gesichtshälfte optisch zu verkleinern. Diesen Effekt erreichen Sie, indem Sie mit kurzen, halbkreisförmigen Bewegungen dunkle Konturstriche horizontal entlang der Seiten Ihres Kiefers ziehen. Als nächstes betonen Sie die Mitte Ihres Kinns mit etwas Highlighter, den Sie mittig unter der Unterlippe ansetzen und bis zur unteren Kante Ihres Kinns ziehen. Im letzten Schritt tragen Sie in kleinen, kurzen Pinselstrichen etwas Highlighter entlang des Amorbogens auf, was dazu führt, dass Ihre Lippen voller wirken und Blicke eher auf die Mitte Ihres Gesichts gelenkt werden, als auf die umgebende Kinnpartie.