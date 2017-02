Fast Forward: UnREAL

Breaking Bad, Game of Thrones, House of Cards: Alles schon gesehen. In der Rubrik Fast Forward blicken wir über den Tellerrand und empfehlen Serien, die nicht jeder kennt – im Schnelldurchlauf. Heute: UnREAL.

Worum es geht:

Gezeigt wird die Produktion der fiktiven Casting-Show "Everlasting", die dem "Bachelor" so sehr ähnelt, dass man sie eigentlich auch so nennen könnte. Protagonistin ist die aufstrebende Producerin Rachel (Shiri Appleby), die nach einem psychischen Zusammenbruch ans Set der Show zurückkehrt.

Worum es wirklich geht:

Intrigen, Drama, Sex und die schmutzigen Geheimnisse des Reality TV. Oh yeah!





Besonderheiten:

Obwohl UnREAL "nur" eine Mockumentary ist, kauft man der Serie sofort ihren Dokumentationscharakter ab. Schon lange sind viele der gezeigten Tricks, um die Kandidatinnen "fernsehreif" zu machen, mehr oder weniger bekannt. UnREAL ist also Fiktion über die echten Mittel zur Produktion von Fiktion, die als Realität verkauft wird. Deep!

Was nervt:

Ab und an fragt man sich bei so viel geballter menschlicher Ekelhaftigkeit, was man sich da eigentlich ansieht. Das vergeht aber meistens schnell oder wird von Sensationslust besiegt.

Lieblingscharakter:

Niemand. Alle Charaktere sind grauenhafte Menschen, treffen grauenhafte Entscheidungen und sind furchtbare Vorbilder. Aber genau das macht die Lust am Beobachten dieser wandelnden menschlichen Abgründe nur noch größer.

Fullscreen





Wo man es sehen kann:



Amazon Prime

Staffeln:



Bisher 2 Staffeln mit jeweils 10 Episoden à ca. 45 Minuten. Eine dritte Staffel ist bestellt und soll im Sommer 2017 erscheinen.

Für Fans von:

Der Bachelor (obviously), generell Casting- und Reality-Formate, Extras.