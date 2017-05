Shed sweet shed: die verrücktesten Gartenhäuschen der Welt

In Großbritannien wurde die Nominierungsliste zum "Shed of the year" veröffentlicht. Es geht also darum, welches das "Gartenhäuschen des Jahres" wird. Unter den 32 Anwärtern gibt es viel Kurioses: vom Flugsimulator mit integriertem Cockpit, über ein funktionierendes Kino, in dem Süßigkeiten verkauft werden, bis zur Zeitmaschine TARDIS aus der Serie "Dr. Who" ist alles dabei – auch ein Kriegsbunker aus dem Zweiten Weltkrieg.

Der Wettbewerb, der von der Website "readersheds.com" ausgerichtet wird, findet in diesem Jahr zum zehnten Mal statt. Ursprünglich wurden laut " Daily Mail" 2963 Beiträge eingereicht, aus denen nun die Finalisten ausgewählt wurden. Ab heute kann jeder in den Kategorien "Unexpected", "Eco", "Cabin/Summerhouse", "Workshop/Studios", "Pub/Entertainment", "Budget" und "#Notashed" für einen der vier Vorschläge abstimmen.

Das schwarz-gelbe Handpuppentheater

Die Auswahl dürfte schwerfallen, denn allein in der Kategorie "Pub/Entertainment" treten vier aufwendig gestaltete Gartenhäuschen gegeneinander an.

Neben der TARDIS gibt es das Engine House, das wie eine alte Feuerwache aussieht. Eigentümer Kevin Francis sammelte jahrelang Erinnerungsstücke der Feuerwehr, die er schließlich in seinem Gartenhäuschen ausstellte. "Das Engine House war viele Jahre lang ein Traum von mir", sagt er im Interview mit "readersheds.com". Es entstand ein kleines Museum, in dem Kevin Francis heute sein eigenes Bier braut. Das kann man anschließend an der Bar trinken. Auch einen kleinen Schlafsaal gibt es – inklusive einer Rutschstange, sodass man vom Bett in die Bar kommen kann, ohne sich mit Treppenstufen herumschlagen zu müssen.

Der zweite Kandidat dieser Kategorie ist das "Professor Queen Bees Shed", der einzige Flohzirkus im Vereinigten Königreich – zumindest sagt das seine Besitzerin Teresa Verney-Brookes. Früher war es eine kleine Bühne für Handpuppentheater, die man bei Bedarf zusammenklappen konnte. Heute führt sie darin ihre eigenen Handpuppentheater-Inszenierungen auf und betreibt einen Flohzirkus. "Im Sommer gehe ich damit auf Tour und im Winter bewahre ich meine Puppen darin auf", so Verney-Brookes. Von ihrem Künstlernamen "Professor Queen Bee" ist auch die schwarz-gelbe Lackierung der Seiten des Häuschens inspiriert.

Der Pub im eigenen Garten

Und dann kämpft da noch das "Whiskey HQ" um den Titel als bestes Gartenhäuschen in der Kategorie "Pub/Entertainment". Obwohl die Hütte von außen unscheinbar wirkt, hält ihr Inneres, was der Name verspricht: Werbeplakate von diversen Spirituosen, Geweihe an den Wänden und eine von der Decke hängende Violine sorgen bei gedämpfter Beleuchtung für Pub-Atmosphäre. "Zur Ausstattung gehört auch die alte Hintertür des örtlichen Pubs", sagt Besitzer David Nicks. In dem Mini-Pub – er misst gerade einmal 3 mal 2,4 Meter – trifft sich in unregelmäßigen Abständen auch seine Whisky-Verköstigungsgruppe. In jedem Fall hat das Gartenhäuschen etwas aus sich gemacht, denn ursprünglich war es die Außentoilette von Nicks Haus.

In Deutschland gibt es keinen ähnlich großen Wettbewerb, der für jeden offen ist. Zwar fordert das Magazin der "GartenHaus GmbH" jährlich seine Leser auf, Fotos ihrer Gartenhäuschen einzusenden, aus denen dann ein Gewinner ausgewählt wird. Allerdings kann daran nur teilnehmen, wer ein Produkt der Firma erworben hat.