17-Jähriger wird auf der Flucht vor der Polizei zum Rap-Star

Ein 17-jähriger US-Amerikaner hat mit seinem ersten Rap-Video einen Überraschungshit gelandet hat. Klingt zunächst unspektakulär. Den Unterschied zum gewöhnlichen Hype macht aber die authentische Hintergrundgeschichte aus, die Tay-K aus Texas zu seinem Track mitliefert.

Sein Song "The Race" wurde am 30. Juni veröffentlicht. Am gleichen Tag wird er - nach drei Monaten auf der Flucht - von der Polizei gefasst. Wie US-Medien berichten, ist er einer von sechs angeklagten Personen in einem Mordfall, bei dem ein 21-Jähriger erschossen wurde.

She don't like Bloods say she neva had a LoC 🤦🏽‍♂️🗣 Happy Birthday To Me #finally17 Ein Beitrag geteilt von TAY-K (@tayk47shawty) am 16. Jun 2017 um 14:11 Uhr





"The Race" - eine besonders authentische Geschichte

In "The Race" und dem dazugehörigen Video berichtet Tay-K von seiner Flucht, während er sich gleichzeitig noch vor der Polizei versteckt. Ganz unbeeindruckt posiert er dabei zum Beispiel neben seinem Fahndungsfoto. Die ungewöhnliche Geschichte finden nicht nur Hard-Core-Rap-Fans interessant: "The Race" ist inzwischen ein viraler Hit mit prominenter Unterstützung.

Unter dem Hashtag #FREETAYK verbreiten bekannte Rapper wie Travis Scott, Meek Mill oder Kodak Black sein Video über Twitter und Instagram. Die Diskussion darüber, wie moralisch vertretbar das ist, lässt die "Legende" um Tay-K nur noch größer werden, sagt ein Mitbegründer der Rap-Internetseite Kollege Kidd gegenüber der "New York Times".

Free lil Tay K — Lil Bibby (@LilBibby_) 25. Juli 2017

Am 27. März stellte Tay-K ein Foto auf seine Instagram-Seite mit der Unterschrift: "they gn hav 2 catch me" - sie müssen mich schon erwischen. Aus dieser Zeit stammt auch das Video zu "The Race", das während seiner dreimonatigen Flucht von Texas nach New Jersey entstanden ist. Auf dem Youtube-Kanal eines in Los Angeles und Miami beheimateten Rap-Kollektivs feierte das Video am 30. Juni seine Premiere. Sein feierlicher Tweet anlässlich der Veröffentlichung wurde Tay-K allerdings zum Verhängnis: US-Medienberichten zufolge wurde er noch am gleichen Tag von der Polizei in Elizabeth, New Jersey, festgenommen, nachdem zahlreiche Hinweise eingegangen waren.

Tay-Ks Traum: einmal mit Soulja Boy zu kooperieren

Tay-K wurde zurück nach Texas gebracht. Seine Flucht hatte ein Ende gefunden, die Erfolgsgeschichte seines Tracks nahm jetzt erst ihren Lauf. Mittlerweile hat es "The Race" in den US-iTunes Charts auf Platz 31 geschafft, in den Billboard Hot 100 stieg er auf einem beachtlichen 70. Platz ein. Sein Video wurde auf Youtube bislang über 29 Millionen Mal angeklickt.

Seine Chance, wieder auf freien Fuß zu kommen, schätzt Tay-K in einem Interview auf "65 Prozent". Sollte es so kommen, möchte er nach eigener Aussage auch "nur noch sauberes Geld" verdienen. Vielleicht ja sogar mit seiner Musik. In der Rap-Szene hat er sich mit "The Race" jedenfalls einen Namen gemacht. Und sein nächstes Ziel hat er sich auch schon gesteckt: Einmal mit seinem Idol Soulja Boy zu kooperieren.