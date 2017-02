"Stranger Things" als Valentinsgeschenk

Preisfrage: Was haben die Serie "Stranger Things" und der Valentinstag gemeinsam? Richtig, so ungefähr gar nichts. Eine Person ließ sich aber dennoch von beidem inspirieren und kreierte, was für so manchen Fan ein gefährlicher neuer Suchtfaktor werden könnte.



These were super fun to make! The printable PDF's are on the link in my bio 🎉 #strangerthings Ein Beitrag geteilt von Christine McConnell (@christinehmcconnell) am 10. Feb 2017 um 9:24 Uhr





Gruselgebäck zum Tag der Liebe

Backexpertin und Künstlerin Christine McConnell nahm sich der Serie an und entwickelte verschiedene Süßspeisen. Von Herzwaffeln für das strange Mädchen Eleven über Dodeca-Demon-Kekse bis hin zum "Strange Love Triangle"-Kuchen - bezogen natürlich auf die Dreiecksgeschichte um Nancy - ist für jeden was dabei. Und keinesfalls nur für Pärchen.





They're made of Chocolate Crunch Cookies 🍫 The recipe and printables are available for free by following the link in my bio 🎉 Ein Beitrag geteilt von Christine McConnell (@christinehmcconnell) am 9. Feb 2017 um 7:58 Uhr





Iss die Hand aus dem "Upside Down"

Tomorrow... 💝 Ein Beitrag geteilt von Christine McConnell (@christinehmcconnell) am 7. Feb 2017 um 18:45 Uhr

Stranger Things... Check the link in my bio 😈 Ein von Christine McConnell (@christinehmcconnell) gepostetes Foto am 8. Feb 2017 um 17:19 Uhr

Die Rezepte zum Nachmachen sowie Verpackungsvorlagen, falls ihr ein paar der Ideen verschenken wollt, bekommt ihr auf www.food.com. Und als Schmankerl für die Äuglein gibt's hier nochmal den Teaser für die zweite Staffel - die unserer Meinung nach noch viel zu lang hin ist!