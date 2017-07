Warum Banksy wohl doch nicht Robert Del Naja ist

Nicht nur die Kunstwelt horchte auf, als sich das Gerücht verdichtete, hinter dem Streetart-Phantom Banksy solle der Massive Attack-Musiker Robert Del Naja stecken. Ende Juni sprach der DJ Goldie in einem Podcast-Interview von Banksy und nannte ihn "Robert". Das passte zur Theorie von Craig Williams. Dieser hatte aufgezeigt, dass dort, wo Massive Attack auftreten, häufig Banksy-Kunstwerke entstehen.

Aber sind Banksy und "Robert" nun eine Person? Freunde? Keines von Beidem? Verbirgt sich hinter Banksy ein Künstlerkollektiv? Oder ist "Robert" wirklich Robert del Naja?

Nun, rund einen Monat später, gibt es Neuigkeiten. NEON sprach im Westjordanland mit mehreren Menschen, die nachweislich Banksys wahre Identität kennen. Dort entstand Banksys letztes großes Megaprojekt: "The Walled Off Hotel", ein funktionsfähiges Boutiquehotel mit Banksy-Kunst. Der Hotelmanager Wisam T. Salsaa sagte, er sei "seit zwölf Jahren" mit Banksy befreundet. Mit ihm gestaltete Banksy das Hotel. Verbirgt sich Robert Del Naja hinter Banksy? Salsaa sagt nur soviel: "Banksy ist ein Phänomen und verdammt smart und ausgesprochen gebildet." Mehrere Monate sei Banksy vor Ort gewesen – unerkannt von der Presse.



"Banksy ist nicht Robert Del Naja"



Mehr verrät Maha Saca, eine Frau aus Bethlehem, an deren Fassade das berühmte Graffito mit einer Friedenstaube in Schutzweste prangt. Banksy habe zuvor um Erlaubnis gebeten, an die Mauer sprühen zu dürfen. Zu dem vorgelegten Bild von Robert Del Naja von Massive Attack sagt sie auf Arabisch, das sei "nicht die Person, die das Graffito sprühte". Auch die deutsche Journalistin Mia Raben, die schon vor Jahren eines der wenigen authentischen Interviews mit Banksy geführt hat, sagt zu NEON: "Banksy ist nicht Robert Del Naja."

Sieht so aus, als würde die heiße Spur zu Banksys Identität gerade erkalten.

Mehr über das Banksy-Hotel, wie es sich darin schläft, wie es im Verborgenen entstehen konnte und was Banksys Gasmaske über ihn verrät, in der neuen Ausgabe von NEON.

Fullscreen

Fullscreen