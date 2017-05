Woher kommt die Redewendung "Klappe zu, Affe tot"?

"Klappe zu, Affe tot" – eines dieser Sprichwörter, das man verwendet, wenn man eine Sache erledigt hat oder etwas beendet ist. Aber woher kommt die Redewendung?





Die Redewendung stammt aus dem Zirkusgewerbe. Affen waren dort früher eine Hauptattraktion. Deswegen lockten viele Zirkusse Schaulustige in ihre Vorstellungen, indem sie am Kassenhäuschen ein kleines Äffchen zeigten, das in einer Holzkiste saß.



War die Klappe geschlossen, war der Affe verstorben – Klappe zu, Affe tot.