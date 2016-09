"Bild": Awacs-Einsatz im Kampf gegen IS startet in wenigen Wochen

Der von der Nato beschlossene Einsatz von Awacs-Aufklärungsflugzeugen im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) soll laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" in wenigen Wochen beginnen. Ab Ende Oktober oder Anfang November sollten Awacs-Maschinen mit deutschen Soldaten an Bord von der Türkei aus den syrischen Luftraum kontrollieren und den Kampf gegen den IS unterstützen, berichtete das Blatt.

Die bevorstehende Nato-Mission ist dem Bericht zufolge auch der Hintergrund für die Äußerungen der Bundesregierung zur Armenien-Resolution des Bundestages. Die Bundesregierung hatte am Freitag einen Bericht des "Spiegel" zurückgewiesen, wonach die Bundesregierung auf Distanz zu einer Resolution des Bundestages gehe, der die Massaker an den Armeniern als Völkermord einstuft. Gleichzeitig hob Regierungssprecher Steffen Seibert hervor, dass die Entschließung des Parlaments nicht rechtlich verbindlich sei.

Der Bundestag hatte Anfang Juni die ab 1915 im damaligen Osmanischen Reich an den Armeniern begangenen Massaker als Völkermord eingestuft und damit die Türkei erbost. Nach der Resolution erhielten Bundestagsabgeordnete keine Erlaubnis mehr, die auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik stationierten Soldaten zu besuchen.

Ohne eine Einigung mit der Türkei sei ein Bundestagsmandat für die Nato-Mission ausgeschlossen, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Rainer Arnold, der " Bild am Sonntag": "Die Mandatierung wird es nur geben, wenn wir unsere Soldaten besuchen können."

Die Nato hatte bei ihrem Gipfeltreffen im Juli beschlossen, stärker in den Kampf gegen den IS einzusteigen. Awacs-Flugzeuge sollen im Luftraum über der Türkei und dem Mittelmeer Informationen über die Lage in Syrien und im Irak sammeln. Die Anti-IS-Koalition könnte dann auf Basis der Nato-Angaben Angriffe auf Dschihadisten-Stellungen fliegen.