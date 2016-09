"Game of Thrones" und Krimi-Drama über O.J. Simpson Favoriten bei Emmy Awards

In Los Angeles findet am Sonntag zum 68. Mal die Emmy-Verleihung statt (Montag 02.00 Uhr MESZ). Die US-Fernsehserie "Game of Thrones" könnte ein weiteres Mal Auszeichnungen einheimsen und als Serie mit den meisten Emmys in die Geschichte des renommierten Fernsehpreises eingehen. Schon jetzt hat "Game of Thrones" 35 Emmys.

Auch die Miniserie "American Crime: The People vs O.J. Simpson" könnte zu den Gewinnern des Abends gehören. Anwärter für mehrere Auszeichnungen ist auch die von Kritikern gefeierte Spionageserie "The Americans". Moderiert wird die Gala in Los Angeles zum zweiten Mal von Late-Night-Show-Moderator Jimmy Kimmel.