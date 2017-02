"La La Land" bei britischen Bafta-Awards mit fünf Preisen ausgezeichnet

Der Musicalfilm "La La Land" ist weiter auf Erfolgskurs: Zwei Wochen vor der Oscar-Verleihung wurde der Film von Damien Chazelle am Sonntagabend in London mit fünf Bafta-Awards, den britischen Filmpreisen, ausgezeichnet. Chazelle holte den Preis als bester Regisseur, seine Hauptdarstellerin Emma Stone wurde zur besten Schauspielerin gekürt, zudem gewann "La La Land" unter anderem den Preis als bester Film.

"La La Land" hatte Anfang Januar bereits sieben Golden Globes abgeräumt, unter anderem den Hauptpreis in der Kategorie Musical/Komödie. In die Oscar-Verleihung geht der Film mit 14 Nominierungen, darunter für den besten Film und die beste Regie. So viele Nominierungen erhielten in der Oscar-Geschichte bislang nur "Titanic" (1998) und "Alles über Eva" (1951).