"Politbarometer": SPD in Berlin klar vor der CDU

Gut eine Woche vor der Wahl der Berliner Abgeordnetenhauses liegt die SPD einer Umfrage zufolge klar vor ihrem derzeitigen Koalitionspartner CDU. Wenn schon am Sonntag gewählt würde, kämen die Sozialdemokraten laut dem am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" auf 24 Prozent und die Union auf 19 Prozent. Die Grünen liegen bei 15 Prozent, Linkspartei und AfD kommen jeweils auf 14 Prozent.

Die FDP muss mit einem derzeitigen Projektionswert von fünf Prozent um den Wiedereinzug ins Parlament bangen. Den Piraten werden dagegen kaum Chancen eingeräumt, erneut ins Abgeordnetenhaus einzuziehen. Laut dem " Politbarometer" wissen allerdings auch 43 Prozent der Befragten noch gar nicht, wen oder ob sie wählen.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) liegt in der Wählergunst deutlich vor seinem CDU-Herausforderer, dem amtierenden Innensenator Frank Henkel. Für Müller sprechen sich in der Umfrage 59 Prozent der Berliner aus, für Henkel lediglich 19 Prozent. In Berlin wird am 18. September gewählt. Derzeit regiert in der Stadt eine große Koalition aus SPD und CDU. Für das "Politbarometer" befragte die Forschungsgruppe Wahlen von Dienstag bis Donnerstag 1334 Wahlberechtigte.