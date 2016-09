"Politbarometer": SPD liegt in Berlin deutlich vor der CDU

Gut eine Woche vor der Wahl der Berliner Abgeordnetenhauses liegt die SPD einer neuen Umfrage zufolge klar vor ihrem derzeitigen Koalitionspartner CDU. In einem am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer Extra" kommt die SPD des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller auf 24 Prozent, die CDU liegt bei 19 Prozent. Weder Rot-Schwarz oder ein von Müller favorisiertes rot-grünes Bündnis hätten eine Mehrheit.

Laut " Politbarometer" kommen die Grünen in der sogenannten Sonntagsfrage auf 15 Prozent, die Linkspartei liegt bei 14 Prozent. Die AfD würde mit ebenfalls 14 Prozent erstmals ins Abgeordnetenhaus einziehen. Die FDP muss mit fünf Prozent um den Wiedereinzug ins Parlament bangen. Den Piraten werden dagegen kaum Chancen eingeräumt, erneut ins Abgeordnetenhaus einzuziehen.

Sollte sich der Umfragetrend bei der Wahl am 18. September bestätigen, bedeutete diese spürbare Verluste für die drei führenden Parteien. Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus 2011 hatte die SPD mit dem damaligen Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit noch 28,3 Prozent erzielt. Die CDU kam auf 23,3 Prozent gefolgt von den Grünen mit 17,6 Prozent.

Eine am Donnerstagabend veröffentlichte Umfrage im Auftrag der ARD hatte ähnliche Werte wie das "Politbarometer" ergeben: Zwar ist der SPD-Vorsprung im "Deutschlandtrend" mit 21 Prozent knapper. Ansonsten sieht die Umfrage die CDU ebenfalls bei 19 Prozent, die Grünen bei 16 Prozent sowie Linkspartei und AfD gleichauf bei 15 Prozent. Die FDP lag im "Deutschlandtrend" ebenfalls bei fünf Prozent.

Laut "Politbarometer" wissen allerdings auch 43 Prozent der Befragten noch gar nicht, wen oder ob sie wählen. Müller, der Wowereit im Dezember 2014 als Regierender Bürgermeister abgelöst hatte, liegt in der Wählergunst deutlich vor seinem CDU-Herausforderer, Innensenator Frank Henkel. Für Müller sprechen sich in der Umfrage 59 Prozent der Berliner aus, für Henkel lediglich 19 Prozent.

Nur 37 Prozent der Befragten können sich für eine Fortsetzung der großen Koalition begeistern, während 43 Prozent diese Möglichkeit als schlecht bewerten. Die derzeit wahrscheinlichste Koalition aus SPD, Grünen und Linken spaltet die Berliner: 43 Prozent der Befragten bezeichnen solch ein Dreierbündnis als gut und 40 Prozent als schlecht.

Als wichtigste Probleme Berlins nennen 40 Prozent das Thema "Flüchtlinge und Asyl", gefolgt von "Mieten und Wohnungsmarkt" (27 Prozent), "Schule/Bildung" (21 Prozent), "Verkehr" (13 Prozent) und "Kriminalität" (zwölf Prozent).

In Berlin leben noch immer zehntausende Flüchtlinge in ursprünglich als Notquartieren gedachten Unterkünften. Sie bekommen auch deshalb keine Wohnung, weil selbst Normalverdiener in der wachsenden Stadt immer weniger erschwinglichen Wohnraum finden. Zugleich machen sich die Folgen einer 15-jährigen Sparpolitik bemerkbar: Schulen und Straßen sind zum Teil marode, die Polizei gilt als überlastet.