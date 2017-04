"Spiegel": Maas geht bei Gesetz gegen Hasskommentare auf Kritiker zu

Bei dem Gesetzentwurf gegen Hasskommentare im Internet, mit dem sich die Bundesregierung am Mittwoch befasst, ist Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) laut einem Medienbericht auf seine Kritiker zugegangen. Das Magazin "Der Spiegel" berichtete am Mittwoch, in der ihm vorliegenden Kabinettsvorlage heiße es nun, dass für soziale Netzwerke bei einmaligen Verstößen gegen die geplanten Löschpflichten doch keine Bußgelder fällig würden.

Maas will Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube dazu zwingen, "offensichtlich rechtswidrige Inhalte" binnen 24 Stunden zu löschen – andernfalls drohen Bußgelder in Millionenhöhe. Wie der "Spiegel" berichtet, warnen betroffene Konzerne, Branchenverbände und Bürgerrechtler davor, dass Plattformen aus Angst vor möglichen Bußgeldern zu viele Inhalte löschen und damit die Meinungsfreiheit im Internet beschneiden könnten.

Darauf reagiert Maas laut "Spiegel" nun. Während im Gesetzentwurf bislang stand, Bußgelder könnten auch "durch einen einmaligen Verstoß" gegen die Löschpflicht fällig werden, heißt es nun, dass ein einmaliger Verstoß nicht automatisch bedeute, dass "es kein wirksames Verfahren für den Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte" gebe. Das Ministerium betone jetzt zudem, dass "zum Schutz der Meinungsfreiheit ein behutsames Vorgehen der Bußgeldbehörde angezeigt" sei.