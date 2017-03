"Spiegel": Suche nach neuem BER-Chef läuft am Wochenende auf Hochtouren

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sucht laut "Spiegel" mit Hochdruck einen Nachfolger für den umstrittenen Chef des pannengeplagten Hauptstadtflughafens BER, Karsten Mühlenfeld. Wunschkandidaten seien der Finanzchef des Münchner Flughafens Thomas Weyer und der ehemalige Bombardier-Deutschland-Chef Michael Clausecker, berichtete der "Spiegel" am Freitag vorab aus seiner neuen Ausgabe. Sollte Müller am Wochenende erfolgreich sein, solle Mühlenfeld am Montag vom Aufsichtsrat abberufen werden, hieß es unter Berufung auf einen Insider weiter.

Mühlenfeld steht in der Kritik, weil sich unter seiner Führung die Fertigstellung des BER weiter verzögert. Für Unmut sorgte kürzlich zudem die Ablösung des bisherigen Technikchefs Jörg Marks. Bei einer Krisensitzung des Aufsichtsrats der Flughafengesellschaft am Mittwochabend sollte Mühlenfeld den Eigentümern die Personalie Marks erklären. Das Treffen wurde aber unterbrochen und auf Montag vertagt.

Laut "Spiegel" verzichtete der Bund bei der Aufsichtsratssitzung am Mittwoch darauf, den bereits formulierten Abwahlantrag gegen Mühlenfeld zu stellen, weil sich der Gesellschafter Brandenburg dagegenstellte. Aufsichtsratschef Müller hatte in der Personalfrage Geschlossenheit verlangt. Müller scheiterte demnach auch mit dem Vorschlag, seinen Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup zum Interimsflughafenchef zu berufen.