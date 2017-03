"Spiegel": Zypries gegen zu starke Auflagen für soziale Netzwerke

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) wendet sich gegen zu starke Auflagen für soziale Netzwerke im Kampf gegen Hassbotschaften und Fake News. "Unverhältnismäßige Belastungen" für europäische Internet-Service-Provider müssten verhindert werden, schrieb Zypries nach Angaben des Hamburger Nachrichtenmagazins "Spiegel" in einem Brief an den Vizepräsidenten der EU-Kommission, Andrus Ansip. Sie bedauere "Forderungen in die Richtung, die Verantwortlichkeit der Plattformbetreiber derart auszuweiten, dass sie einer Privatisierung der Rechtsdurchsetzung gleichkommt".

Eine EU-Richtlinie, die die Pflichten sozialer Netzwerke wie Facebook, YouTube oder Twitter regelt, will Zypries den Angaben zufolge zwar aktualisiert sehen. Aber die Haftungsregeln sollten ihrer Meinung nach unverändert bleiben. Stattdessen solle die Kommission "verdeutlichen, welche freiwilligen Maßnahmen ein Plattformbetreiber ergreifen kann", um mit Beschwerden umzugehen.

Die Vorschläge von Zypries unterscheiden sich deutlich von der Position des Bundesjustizministers Heiko Maas ( SPD), der Unternehmen wie Facebook damit gedroht hat, sie stärker in Haftung zu nehmen, wenn freiwillige Maßnahmen nicht greifen.