"Toni Erdmann" gewinnt Preis des unabhängigen Kinos in Santa Monica

Einen Tag vor der Oscar-Verleihung hat die deutsche Regisseurin Maren Ade in Kalifornien bereits eine erste Trophäe gewonnen. Ihr Erfolgsfilm " Toni Erdmann" wurde bei den Independent Spirit Awards in Santa Monica als bester internationaler Film geehrt. Den größten Triumph feierte in Santa Monica das Drama "Moonlight" über einen homosexuellen Afroamerikaner: Es erhielt Auszeichnungen als bester Film, für die beste Regie, das beste Drehbuch, die beste Filmtechnik und den besten Schnitt.

Schauspieler Casey Affleck wurde als bester Schauspieler für seine Rolle in der Familientragödie "Manchester by the Sea" ausgezeichnet, der Preis für die beste Schauspielerin ging an Isabelle Huppert und ihre Hauptrolle in dem Psycho-Thriller "Elle". Die Spirit Awards werden traditionell einen Tag vor der großen Oscar-Gala vergeben.

Ade erzählt in dem Film "Toni Erdmann" die ebenso witzige wie anrührende Geschichte eines zu verrückten Scherzen und Verkleidungen neigenden Vaters, der die Nähe zu seiner entfremdeten Tochter sucht, einer Karrierefrau, die viel in der Welt unterwegs ist.

"Toni Erdmann" ist die erste deutsche Produktion seit sieben Jahren, die es ins Finale der Oscar-Entscheidung geschafft hat. Damals wurde "Das Weiße Band" des österreichischen Regisseurs Michael Haneke nominiert. Der bislang letzte deutsche Film, der einen Oscar gewann, war 2007 das Stasi-Drama "Das Leben der Anderen" von Florian Henckel von Donnersmarck.