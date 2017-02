"Toni Erdmann" gewinnt vor Oscar-Gala US-Preis des unabhängigen Kinos

Gutes Omen für " Toni Erdmann": Am Vorabend der Oscar-Verleihung ist die Tragikomödie der deutschen Regisseurin Maren Ade mit dem Independent Spirit Award als bester internationaler Film ausgezeichnet worden. Die Spirit Awards werden in Kalifornien traditionell einen Tag vor der Oscar-Gala vergeben - genauso wie die "Goldene Himbeere" für den schlechtesten Film des Jahres. Diese Trophäe bekam ein rechtskonservativer Dokumentarfilm über die US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton.

Den größten Triumph feierte bei den Independent Spirit Awards in Santa Monica das Drama "Moonlight" über einen homosexuellen Afroamerikaner: Der Film, der nur 1,5 Millionen Dollar (1,4 Millionen Euro) gekostet hatte, erhielt Auszeichnungen als bester Film, für die beste Regie, das beste Drehbuch, die beste Filmtechnik und den besten Schnitt. Er wurde für acht Oscars nominiert.

Der Independent Spirit Award hat sich zu einem wichtigen Indikator für die Chancen von kleineren Produktionen bei den Oscars entwickelt. Vier der fünf Filme, die in den vergangenen Jahren in Santa Monica die Hauptkategorie gewonnen hatten, waren am Folgetag auch mit dem Oscar als bester Film ausgezeichnet worden. Als Topfavorit für die Oscars galt diesmal die Musical-Romanze "La La Land". Bei der diesjährigen Oscar-Gala wurden auch kritische, politische Botschaften an US-Präsident Donald Trump erwartet.

"Toni Erdmann" ist in der Kategorie "bester fremdsprachiger Film" für den Oscar nominiert. Regisseurin Ade erzählt in der Tragikomödie die ebenso witzige wie anrührende Geschichte eines zu verrückten Scherzen und Verkleidungen neigenden Vaters, gespielt von Peter Simonischek, der die Nähe zu seiner entfremdeten Tochter, dargestellt von Sandra Hüller, sucht.

Es ist die erste deutsche Produktion seit sieben Jahren, die es ins Oscar-Finale schaffte. Damals wurde "Das Weiße Band" des österreichischen Regisseurs Michael Haneke nominiert. Der bislang letzte deutsche Film, der einen Oscar gewann, war 2007 das Stasi-Drama "Das Leben der Anderen" von Florian Henckel von Donnersmarck.

Den Independent Spirit Award als bester Hauptdarsteller bekam der US-Schauspieler Casey Affleck für seine Rolle als Eigenbrötler in der Familientragödie "Manchester by the Sea", für die er bereits mehrfach ausgezeichnet wurde.

Der Preis für die beste Schauspielerin ging an Isabelle Huppert für ihre Hauptrolle in dem Psycho-Thriller "Elle". Die Französin ist wie Affleck für den Oscar nominiert. Sie konkurriert bei der Gala am Sonntagabend (Ortszeit) unter anderem mit Emma Stone, der Hauptdarstellerin in dem Musicalfilm "La La Land", der mit insgesamt 14 Nominierungen der Oscar-Favorit ist.

In Paris gewann "Elle" am Freitagabend zwei Césars: als bester Film und für die beste Hauptdarstellerin. Mit elf Nominierungen war der Film von Paul Verhoeven als einer der Favoriten ins Rennen um den französischen Filmpreis gegangen.

Bei der Verleihung der sogenannten Razzies wurde am Samstag das Doku-Drama "Hillary's America" des rechtskonservativen Aktivisten Dinesh D'Souza als schlechtester Film abgestraft. D'Souza erhielt für das Machwerk, in dem die demokratische Politikerin gnadenlos verunglimpft wird, zudem die Preise als schlechtester Regisseur und schlechtester Schauspieler. Als schlechteste Schauspielerin wurde die Clinton-Darstellerin benannt.

Ebenfalls vier Negativ-Preise erhielt die Comicverfilmung "Batman v. Superman: Dawn of Justice". Schauspieler Jesse Eisenberg wurde als schlechtester Nebendarsteller ausgezeichnet, die Hauptdarsteller Ben Affleck und Henry Cavill als schlechtestes Leinwandpaar. Weitere "Goldene Himbeeren" gab es in den Kategorien schlechtestes Drehbuch und schlechteste Neuverfilmung oder Fortsetzung.

Die Comicverfilmung und die Polit-Doku seien "entschieden unterschiedlich", erklärte das Preisverleihungskomitee. Gemein sei ihnen aber, dass es sich bei ihnen um "filmischen Matsch" handle.