18 Tote durch Anschlag mit fünf Tonnen Sprengstoff im Südosten der Türkei

Bei einem Selbstmordanschlag mit fünf Tonnen Sprengstoff sind am Sonntag im Südosten der Türkei 18 Menschen getötet worden, darunter zehn Soldaten. 26 Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt, als sich der Attentäter mit einem mit Sprengstoff beladenen Kleinlaster in die Luft sprengte. Die Behörden machten die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verantwortlich. Am Vortag vereitelte die Polizei bei Ankara offenbar einen schweren Autobombenanschlag.

"Die Türkei wird ihren Kampf gegen die terroristischen Organisationen entschlossen fortsetzen", sagte Ministerpräsident Binali Yildirim vor Journalisten in Istanbul. In der Umgebung des Anschlagsortes in der Provinz Hakkari startete die Armee nach Militärangaben einen Einsatz, um die Drahtzieher zu finden. Die Aufsichtsbehörde für Rundfunk und Fernsehen (RTUK) verhängte ein vorläufiges Verbot, Bilder von den Opfern zu verbreiten.

Der Anschlag richtete sich gegen einen Posten der Sicherheitskräfte unweit der türkisch-irakischen Grenze. Die hohe Zahl der zivilen Opfer sei dadurch zu erklären, dass der Anschlag an einer Stelle verübt wurde, an der Zivilisten auf einen Kleinbus warteten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Durch die Wucht der Detonation wurde das Erdreich bis zu sieben Meter tief aufgerissen - es bildete sich ein Krater von zehn bis 15 Metern Durchmesser.

Die türkische Polizei vereitelte am Samstag offenbar einen schweren Autobombenanschlag, der in Ankara verübt werden sollte. Laut einem Anadolu-Bericht sprengten sich zwei mutmaßliche Attentäter - ein Mann und eine Frau - bei einer Polizeiaktion unweit der Hauptstadt mit einer Autobombe in die Luft. Die Regierung machte auch dafür die PKK verantwortlich. Laut dem Rundfunksender CNN-Türk stellten die Ermittler 200 Kilogramm Ammoniumnitrat und Plastiksprengstoff sicher.

Die Nachrichtenagentur Dogan veröffentlichte ein Video vom Ort der Explosion, offenbar in der Stadt Haymana, 30 Kilometer von Ankara entfernt. Auf dem Video ist zu sehen, wie Polizisten die beiden Verdächtigen auffordern, sich zu ergeben, bevor eine starke Explosion erfolgt. Justizminister Bekir Bozdag sagte, durch den Polizeieinsatz sei ein "riesiges Desaster" verhindert worden.

Erst am Freitag hatte sich die kurdische Extremistengruppe Freiheitsfalken Kurdistans (TAK), eine Splittergruppe der PKK, zu einem Bombenanschlag auf eine Polizeiwache in Istanbul bekannt, bei dem am Vortag zehn Menschen verletzt worden waren.

In dem Konflikt mit der PKK wurden seit 1984 mehr als 40.000 Menschen getötet. Nach einer zweieinhalbjährigen Waffenruhe entflammte der Konflikt im Juli 2015 mit neuer Härte. Seither wurden mehr als 600 Mitarbeiter der Sicherheitskräfte und mehr als 7000 PKK-Kämpfer getötet.

Am Montag jährt sich zudem der bislang blutigste Anschlag in der jüngeren Geschichte der Türkei. Im vergangenen Oktober hatten zwei Selbstmordattentäter bei einer prokurdischen Demonstration im Zentrum von Ankara 103 Menschen in den Tod gerissen. Für die Tat wurde die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verantwortlich gemacht.