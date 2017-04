18 Verletzte bei Explosion während Karnevalsumzug nahe Paris

Bei einer Explosion während eines Karnevalsumzugs in der Nähe von Paris sind am Samstag 18 Menschen verletzt worden. Fünf von ihnen erlitten schwere Verletzungen, darunter ein Kind, wie die Feuerwehr in Villepinte nördlich der französischen Hauptstadt mitteilte. Das Unglück ereignete sich am Ende des Umzugs, als der Tradition gemäß eine Holzfigur angezündet wurde.

Als die Figur aus Sperrholz mit Benzin übergossen wurde, kam es zur Explosion. Panik entstand, mehrere Umstehende wurden durch Funken und umherfliegende Holzstücke verletzt, wie aus einer Polizeiquelle verlautete. Etwa 130 Feuerwehrleute waren demnach im Einsatz, um Teilnehmer des Umzugs vom Unfallort fortzubringen. Rund eintausend Kinder hatten an dem Karnevalsfest teilgenommen. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung der Gefährdung Anderer ein.