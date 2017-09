2. Bundesliga: Fortuna wieder Tabellenführer - Eintracht unterliegt in dreifacher Unterzahl

Fortuna Düsseldorf hat am Samstag wieder die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Beim FC St. Pauli gewannen die Rheinländer 2:1 (2:1). Die Fortuna löste Aufsteiger Holstein Kiel, der am Freitag die Spitzenposition durch ein 3:1 in Duisburg übernommen hatte, wieder ab.

Eintracht Braunschweig kassierte die erste Saisonniederlage, leistete allerdings durch drei Platzverweise dem 1:2 (1:0) bei Aufsteiger Jahn Regensburg Vorschub. Jonas Nietfeld (78.) zeichnete für das Siegtor des SSV Jahn verantwortlich. Arminia Bielefeld und der 1. FC Heidenheim trennten sich 1:1 (0:0).

Die Fortuna führt mit 19 Punkten wieder mit drei Zählern Vorsprung das Klassement an. Takashi Usami (9.) und Rouwen Hennings (22.) sorgten für den sechsten Saisonsieg der Düsseldorfer, Cenk Şahin (34.) verkürzte für die Hamburger.

Joseph Baffo (42.) erzielte vor 8432 Zuschauern das Führungstor für Braunschweig. Zuvor war sein Teamkollege Salim Khelifi wegen groben Foulspiels (26.) an Marc Lais per Roter Karte vom Platz geflogen. Marco Grüttner (47.) gelang der 1:1-Ausgleich für Regensburg.

Die Regensburger Sebastian Stolze (49.) an den Pfosten und Sargis Adamjan (58.) an die Latte trafen nur das Aluminium. Braunschweigs Maximilian Sauer sah nach einer Tätlichkeit (62.) ebenfalls rot. Nietfeld machte den Dreier perfekt. Braunschweigs Mirko Boland (90.) erhielt die Ampel-Karte.

Julian Börner verhinderte mit einem Kopfballtor in der 78. Minute die dritte Niederlage der Bielefelder in den vergangenen vier Spielen. Der Rückstand auf Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf ist dennoch auf fünf Punkte angewachsen.

Arne Feick (59.) hatte die Gäste in Führung gebracht, zum zweiten Auswärtssieg in Folge nach dem 2:1 beim VfL Bochum vor einer Woche reichte es aber nicht.