29 Verletzte bei Bombenanschlag in Manhattan

Eine Woche nach dem 15. Jahrestag von 9/11 ist Manhattan von einem Bombenanschlag erschüttert worden, bei dem 29 Menschen verletzt wurden. Es gebe aber "keine Verbindung zum internationalen Terrorismus", teilte der Gouverneur des US-Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, am Sonntag mit. Der Anschlag vom Samstag sorgte wie mehrere weitere Gewalttaten im ganzen Land für neue Verunsicherung.

Ein zweiter Sprengsatz sei in der Nähe platziert gewesen, aber nicht explodiert, sagte Cuomo. "Wer immer diese Bomben gelegt hat - wir werden sie finden und vor Gericht bringen." Zwar gebe es bisher keine Hinweise auf Verbindungen zum internationalen Terrorismus. "Aber es ist noch ein sehr früher Zeitpunkt in den Ermittlungen, die gerade begonnen haben", sagte der Gouverneur.

Die Bombe wurde zwei Tage vor Beginn des UN-Flüchtlingsgipfels und der darauffolgenden Generaldebatte der UN-Vollversammlung gezündet, zu denen zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie Außenminister am nicht weit entfernten Sitz der Vereinten Nationen erwartet werden. Laut Cuomo wurden die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal verschärft: Es würden rund tausend zusätzliche Polizisten und Nationalgardisten eingesetzt.

Zeugen berichteten, die Detonation sei gegen 20.30 Uhr in dem für seine vielen Kneipen und Bars bekannten Stadtteil Chelsea erfolgt. Nach Angaben der Feuerwehr der Ostküstenmetropole war unter den 29 Verletzten ein Schwerverletzter. Insgesamt 24 Menschen wurden demnach in Krankenhäuser gebracht.

Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump sprach bei einem Auftritt in Colorado Springs sofort von einer "Bombe", als die Behörden noch lediglich von einer "Explosion" sprachen. "Wir sollten besser hart antworten, Leute." Seine demokratische Konkurrentin Hillary Clinton warf Trump daraufhin Alarmismus vor.

Medienberichten zufolge ereignete sich die Explosion in einem Müllcontainer. Die Polizei überprüfte einen möglichen Zusammenhang mit einer Bombenexplosion in Seaside Park südlich von New York, nach Angaben von New Yorks Bürgermeister de Blasio wurde bei den ersten Ermittlungen "keine konkrete Verbindung" gefunden. In dem etwa eineinhalb Autofahrstunden entfernten Badeort im Bundesstaat New Jersey war am Samstagmorgen eine Rohrbombe explodiert.

Diese befand sich in einer Mülltonne entlang der geplanten Laufstrecke eines Wohltätigkeitslaufes, der von der US-Marine organisiert wurde. In der Mülltonne hätten sich insgesamt vier mit Zeitzündern versehene selbstgebaute Sprengsätze befunden, doch nur einer von ihnen sei detoniert, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft, Al Della Fave, dem Sender CNN.

Der Fünf-Kilometer-Lauf hatte zum Zeitpunkt der Explosion noch nicht begonnen, weil der Start verschoben worden war. Nach der Explosion wurde der Lauf abgesagt.

Im ebenfalls südlich von New York gelegenen Philadelphia griff am Freitagabend ein Mann eine Polizistin in ihrem Dienstfahrzeug an. Bei der folgenden Schießerei und Verfolgungsjagd wurden zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt. Unter den Toten war auch der 25-jährige Schütze, der eine Botschaft hinterließ, in der er seinen Hass auf die Polizei bekundete.

Im Bundesstaat Minnesota im Norden der USA wiederum sorgte ein sich auf Allah beziehender Messerangreifer für Panik in einem Einkaufszentrum. Insgesamt acht Menschen wurden verletzt, der Angreifer wurde bei dem Vorfall am Samstagabend in der Stadt St. Cloud erschossen. Zu der Tat bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Der Angreifer sei ein "Soldat des Islamischen Staats" gewesen, der dessen Aufrufen zu Angriffen in Mitgliedstaaten der Anti-IS-Koalition gefolgt sei, meldete die IS-nahe Agentur Amaq am Sonntag.

Nach Angaben von Polizeichef Blair Anderson fragte der Attentäter mindestens ein Opfer vor dem Angriff, ob es muslimisch sei. Unklar war, ob es einen Zusammenhang mit den Bombenexplosionen in New York und New Jersey gab.