4:1-Sieg im Borussen-Duell: BVB wieder auf Kurs

Borussia Dortmund hat nach dem Rundumschlag seines Trainers Thomas Tuchel einen beruhigenden Sieg gefeiert und die Sorgen von Borussia Mönchengladbach verschlimmert. Der BVB gewann das Borussen-Duell des 13. Spieltags mit 4:1 (2:1), die Dortmunder Heimserie hielt somit auch im 28. Spiel in Folge ohne Niederlage. Der VfL Wolfsburg unterlag Hertha BSC 2:3 (2:1) und befindet sich mitten im Abstiegskampf. Bayer Leverkusen kam gegen den SC Freiburg nicht über ein 1:1 hinaus.

Der BVB orientiert sich wieder in Richtung erneute Champions-League-Qualifikation, für die Gladbacher dagegen wird die Lage nach dem achten Spiel in Serie ohne Sieg haarig. Auch die frühe Führung durch Raffael (6.) half den Gästen nicht, ihre notorische Auswärtsschwäche zu bekämpfen. Eine Minute später stand es bereits 1:1 - Pierre-Emerick Aubameyang, Dortmunds Torjäger vom Dienst, hatte sein 14. Saisontor erzielt. Das 2:1 köpfte Lukasz Piszczek ebenfalls noch in der turbulenten Anfangsphase (15.), Ousmane Dembélé (64.) und wiederum Aubameyang (68.) legten vor 81.360 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park nach.

Wolfsburg und Trainer Valerien Ismael müssen weiter auf das erste Erfolgserlebnis vor eigenem Publikum warten. Drei der vier Tore fielen in der phasenweise turbulenten ersten Halbzeit. Für die Norddeutschen, deren letzter Heimsieg aus dem Mai datierte, trafen Borja Mayoral in der 12. und Paul Seguin in der 18. Minute jeweils per Flachschuss. Für die Gäste war Marvin Plattenhardt in der 16. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß erfolgreich. Für den Berliner Ausgleich sorgte der eingewechselte Alexander Esswein (69.). Seguin sah in der 87. Minute wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte. Salomon Kalou (90.+1) per Foulelfmeter sicherte Hertha die drei Punkte.

Leverkusen erlitt im Kampf um einen Europacup-Platz einen weiteren Rückschlag. Nach dem 1:1 gegen Tabellennachbar Freiburg dümpelt die Werkself weiter mit großem Abstand zu den internationalen Plätzen im Tabellenmittelfeld. Während für Bayer nach zuvor zwei Niederlagen in der Liga gegen Leipzig und Bayern München der eine Punkt viel zu wenig ist, freuten sich die Breisgauer nach zuvor drei Pleiten in Folge über den verdienten Zähler.

Vor nur 27.500 Zuschauern hatte Janik Haberer mit seinem ersten Bundesligator in der 30. Minute die Gäste in Führung gebracht. Hakan Calhanoglu bewahrte mit seinem vierten Saisontreffer (60.) Leverkusen vor seiner dritten Heimniederlage in dieser Spielzeit.

Werder Bremen landete dank Fin Bartels im Abstiegskampf einen wichtigen Befreiungsschlag. Nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg gewann die Mannschaft von Trainer Alexander Nouri im Kellerduell gegen den FC Ingolstadt mit 2:1 (1:0). Max Kruse (24.) mit seinem ersten Saisontreffer und Bartels (75.) trafen beim umjubelten Sieg der Hausherren, das Tor von Markus Suttner (58.) per Freistoß war für die Schanzer zu wenig.

1899 Hoffenheim gewann das Verfolgerduell gegen den 1. FC Köln und bleibt ungeschlagen. Die Kraichgauer setzten sich am 13. Spieltag mit 4:0 (2:0) gegen die Rheinländer durch. Es war der erste Sieg der TSG (25 Punkte) nach neun Partien ohne Dreier gegen den FC (22). Sandro Wagner (8. und 67.) sowie Jeremy Toljan (39.) und Mark Uth (89.) sorgten mit ihren Toren dafür, dass die Hoffenheimer ihren Klubrekord auf 13 Punktspiele ohne Niederlage ausbauen konnten.