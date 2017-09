40-Jähriger soll Sohn und zwei Erwachsene im Landkreis Rottweil erschossen haben

Die Polizei in Baden-Württemberg fahndet mit einem Großaufgebot nach einem 40-jährigen Mann, der in einem Haus in der Ortschaft Villingendorf seinen sechsjährigen Sohn und zwei Erwachsene erschossen haben soll. Die Bluttat ereignete sich am Donnerstagabend in dem Mehrfamilienhaus, wie die Polizei am Freitag in Tuttlingen mitteilte. Die Mutter des getöteten Jungen konnte nach Ermittlerangaben vom Tatort fliehen.

Laut Polizei könnte es sich um eine Beziehungstat gehandelt haben. Zum Verhältnis des mutmaßlichen Täters zu den beiden getöteten Erwachsenen - eine 29-jährige Frau und ein 34 Jahre alter Mann - wollte sich die Polizei zunächst nicht detailliert äußern. Am Freitagmittag wurde in Herrenzimmer unweit von Villingendorf ein Auto gefunden, das der gesuchte 40-Jährige Drazen D. möglicherweise genutzt haben könnte.

Die Schüsse in dem Mehrfamilienhaus fielen am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr. Die Polizei leitete am Freitag eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem dringend verdächtigen 40-jährigen ein. D. hat kurze dunkle Haare, braune Augen und dünne Lippen. Er ist 177 Zentimeter groß und wurde zuletzt mit einer schwarzen, längeren Jacke bekleidet gesehen.

Am Tatort in Villingendorf im Landkreis Rottweil setzten die Beamten am Freitag die Spurensuche fort. "Zur Beruhigung und zum Schutze der Anwohner ist die Polizei nach wie vor mit einer großen Zahl von Beamten in Villingendorf präsent", teilten die Ermittler mit.