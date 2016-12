45.000 Obdachlose nach Erdbeben in Indonesien

Nach dem schweren Erdbeben in Indonesien sind zehntausende Menschen obdachlos. Mehr als 45.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, wie der Katastrophenschutz am Samstag mitteilte. Aus Angst vor Nachbeben verbringen die meisten von ihnen die Nächte demnach im Freien und campieren in der Nähe ihrer zerstörten Häuser.

Bei dem Beben der Stärke 6,5 in der Provinz Aceh waren am Mittwoch mehr als hundert Menschen getötet und mehr als 700 weitere verletzt worden. Zahlreiche Häuser wurden zerstört. In der besonders betroffenen Stadt Meureudu baute die Armee provisorische Küchen, Unterkünfte und Feldlazarette auf. Präsident Joko Widodo besuchte am Freitag das Erdbebengebiet und sagte Hilfe beim Wiederaufbau zu.

Aceh liegt am nördlichen Ende der Insel Sumatra. Die auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring liegende Region ist besonders erdbebengefährdet. Weihnachten 2004 hatte ein durch ein heftiges Seebeben ausgelöster Tsunami an den Küsten des Indischen Ozeans allein in Indonesien mehr als 170.000 Menschen in den Tod gerissen, viele davon in Aceh. Zehntausende weitere Menschen starben in anderen betroffenen Staaten, darunter Thailand, Sri Lanka und Indien.