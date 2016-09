90-Tage-Beschränkung beim gebührenfreien Roaming vom Tisch

Die geplante Einschränkung beim Wegfall der Roaming-Gebühren in der EU ist vom Tisch: Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ordnete angesichts heftiger Kritik an den Plänen seiner Behörde eine Überarbeitung an, wie ein Kommissionssprecher am Freitag sagte. Die EU hatte vergangenen Sommer versprochen, die Roaming-Gebühren fürs Telefonieren und Surfen im EU-Ausland sollten ab Sommer 2017 ganz wegfallen - die Kommission wollte dies auf 90 Tage im Jahr beschränken.

"Damit es klar ist: Roaming-Gebühren werden ab Juni 2017 vollkommen abgeschafft", sagte der Kommissionssprecher in Brüssel. Angesichts der Reaktionen auf die Pläne der Kommission habe Juncker der Behörde aufgetragen, "etwas Besseres" vorzulegen. Schon in der kommenden Woche werde es "etwas Neues" geben, kündigte er an. Kommende Woche tagt das EU-Parlament in Straßburg.

Neben Verbraucherschützern hatten viele EU-Abgeordnete die Pläne der Kommission scharf kritisiert. Die Kommission habe versucht, den Willen des Gesetzgebers zu hintergehen und die Abschaffung der Roaming-Gebühren wieder teilweise zu kassieren, erklärte am Freitag der CSU-Abgeordnete Markus Ferber. "Der Vorstoß war ein Affront und er zeigt einmal mehr, wie bürgerfern die Kommission denkt und handelt."

Die Vorsitzende der CSU-Europagruppe im Europäischen Parlament, Angelika Niebler, betonte, der Widerstand aus dem EU-Parlament gegen die Pläne der Kommission habe "unmittelbar Wirkung gezeigt". Der Verstoß sei "unnötig" und "bedauerlich" gewesen: "Denn gerade das Ziel eines Roaming-freien Europas ist doch ein gelungenes Beispiel für bürgernahe europäische Politik, die für die Menschen einen unmittelbaren Mehrwert bringt."

Das Centrum für Europäische Politik (CEP) in Freiburg dagegen betonte, in der Roaming-Verordnung sei die Klausel enthalten, die Abschaffung der Gebühren werde nur "in begrenztem Umfang" gelten. Dafür gebe es triftige Gründe: Die Vorleistungspreise für Roamingdienste seien je nach Mitgliedstaat sehr unterschiedlich und Anbieter ohne eigene Netze im Ausland müssten für die Zustellung jedes Anrufs an den ausländischen Netzbetreiber zahlen. Zudem sollte das SIM-Shopping vermieden werden, also dass Kunden nicht mit einer günstigeren SIM-Karte aus dem einen Staat dauerhaft in einem anderen Staat telefonieren.

Diesen Grund hatte auch die Kommission angeführt, als ihre Pläne am Montag bekannt geworden waren. Zudem sei die Abschaffung der Roaming-Gebühren vor allem für Reisende gedacht - und die seien im Schnitt nur zwölf Tage im Jahr im EU-Ausland unterwegs - also weit weniger als die 90 Tage, rechtfertigte die Behörde ihr Vorhaben.

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Christine Lambrecht, verwies hier auf Erasmus-Studenten oder Berufstätige, die länger im europäischen Ausland sind. Sie wären von der 90-Tage-Einschränkung unmittelbar betroffen.

"Wer eine bessere Akzeptanz der europäischen Einigung will, der darf nicht die Profitinteressen von Unternehmen über die Interessen der Verbraucher stellen." Viel zu lange seien die Verbraucher von den Anbietern mit völlig überhöhten Roaming-Gebühren geschröpft worden.

Die Regelungen zum Roaming werden nun überarbeitet und mit den Mitgliedstaaten abgestimmt. Am 15. Dezember sollen sie beschlossen werden.