Abadi: Irakische Armee rückt schneller auf Mossul vor als erwartet

Die irakische Armee rückt nach Angaben der Regierung schneller auf die Stadt Mossul vor als erwartet. Regierungschef Haider al-Abadi sagte am Donnerstag zur Offensive gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS): "Wir rücken schneller vor als erwartet und geplant." Am Montag hatten irakische Militärverbände und ihre Verbündeten eine Großoffensive gegen den IS in Mossul gestartet.

Al-Abadi äußerte sich per Videobotschaft während einer internationalen Konferenz zur Zukunft Mossuls in Paris. Zu dem Außenministertreffen von rund 20 Ländern haben Frankreich und der Irak eingeladen. Sie wollen eine Strategie für die zweitgrößte irakische Stadt entwickeln, die der IS seit dem Sommer 2014 besetzt hält. An dem Treffen beteiligen sich die USA, die Türkei, die Golfstaaten und eine Reihe von EU-Ländern. Auch der Iran nimmt teil. Deutschland ist durch Staatssekretär Markus Ederer vertreten.

Der französische Präsident François Hollande warnte, die IS-Extremisten könnten aus Mossul in die syrische Stadt Raka fliehen, die ebenfalls eine Bastion der Dschihadisten ist. Die US-Armee hatte am Mittwoch erklärt, seit Beginn der Offensive seien mehrere IS-Anführer aus Mossul geflohen. An der Seite der irakischen Armee kämpfen kurdische Peschmerga-Einheiten und schiitische Milizen. Unterstützt werden sie durch Luftangriffe der von den USA angeführten Anti-IS-Koalition.