Abschiedszeremonie für Hollywood-Stars Debbie Reynolds und Carrie Fisher

Angehörige und Freunde der US-Schauspielerin Debbie Reynolds und ihrer Tochter Carrie Fisher haben sich am Donnerstag (Ortszeit) versammelt, um Abschied von den beiden verstorbenen Hollywood-Stars zu nehmen. Die Schauspielerinnen Meryl Streep, Holly Hunter und Ellen Barkin zählten zu den Gästen einer privaten Zeremonie in der luxuriösen Wohnanlage in Beverly Hills, in der Reynolds und Fisher Tür an Tür gewohnt hatten.

Fisher, die vor allem als Prinzessin Leia in den "Star Wars"-Filmen bekannt wurde, war Ende Dezember gestorben. Die 60-Jährige hatte einige Tage zuvor einen Herzstillstand erlitten. Nur einen Tag nach dem Tod ihrer Tochter erlag Reynolds im Alter von 84 Jahren einem Schlaganfall. Beide sollten am Freitag auf dem Friedhof Forest Lawn Memorial Park in Hollywood beigesetzt werden, auf dem bereits Stars wie Bette Davis und Buster Keaton ihre letzte Ruhestätte haben.

Die Promi-Portale "TMZ" und "Entertainment Tonight" berichteten, Fishers Leiche sei bereits eingeäschert worden. Ein Teil der Asche könne aber neben dem Grab ihrer Mutter beigesetzt werden.