ADAC prognostiziert weiteres bundesweites Stauwochenende auf 19 Autobahnen

Der ADAC hat auch für das kommende Wochenende kilometerlange Staus auf vielen deutschen Autobahnen vorausgesagt. Nicht nur in Nordrhein-Westfalen ist Ferienbeginn, auch der Süden der Niederlande und Urlauber aus Skandinavien seien nun in den Sommerurlaub unterwegs, erklärte der Autoklub am Montag in München. Er empfahl flexiblen Urlaubern, auf ruhigere Alternativrouten oder auf einen Tag unter der Woche auszuweichen.

Dienstag und Mittwoch sind erfahrungsgemäß weniger stark frequentierte Reisetage. Mit langen Staus muss laut ADAC am Wochenende auf 19 Fernstraßen gerechnet werden. Dazu zählen die Autobahn 1 von Köln nach Puttgarden, die Autobahn 3 von Oberhausen nach Passau, die Autobahn 7 von Hamburg nach Füssen, die Autobahn 8 von Karlsruhe nach Salzburg und die Autobahn 9 von Berlin nach München.