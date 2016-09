Ärzte fordern Verbot von Reserve-Antibiotika in der Tierhaltung

Ärzte und Umweltorganisationen haben Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) aufgefordert, den Einsatz sogenannter Reserve-Antibiotika in der Massentierhaltung zu verbieten. Immer mehr davon würden in der Fleisch- und Milchproduktion eingesetzt, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Brief mehrerer Organisationen an Schmidt. Reserve-Antibiotika sind Medikamente, die für die Behandlung beim Menschen gegen resistente Keimen zurückgehalten werden.

Die Abgabe von "für den Menschen besonders relevanten Antibiotika" an Tierärzte stieg laut Bundesamt für Lebensmittelsicherheit in den Jahren 2011 bis 2015 deutlich, wie es in dem Brief heißt. Die Menge an Fluorchinolonen etwa nahm in dem Zeitraum um 82 Prozent zu, die Menge an Cephalosporinen der dritten und vierten Generation um 52 Prozent - diese Wirkstoffe stehen auf der Liste für unverzichtbare Antibiotika der Weltgesundheitsorganisation.

Die Ärzte und Umweltschützer warnten, durch den flächendeckenden Einsatz der Antibiotika würden in der Tierhaltung resistente Keime entstehen, die über die Nahrungskette auch in den menschlichen Organismus gelangen könnten. Zwar habe sich die Gesamtmenge der Antibiotika verringert, doch könnte die Zahl der behandelten Tiere wegen der höheren Effektivität der Medikamente gestiegen sein. Schon jetzt stürben jedes Jahr 15.000 Menschen in Deutschland, weil Antibiotika nicht mehr wirkten.

Die Behörden müssten daher den Einsatz der Antibiotika stärker kontrollieren und Reserve-Antibiotika aus der Massentierhaltung verbannen, forderten die Unterzeichner des Briefs, zu denen etwa die Ärzte gegen Massentierhaltung, Germanwatch oder das Pestizid-Aktions-Netzwerk gehören. Anlass des Briefs ist die Landwirtschaftsministerkonferenz von Bund und Ländern, die Mittwoch in Rostock-Warnemünde beginnt.