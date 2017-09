AfD in Sachsen stärkste Partei

Die AfD ist bei der Bundestagswahl in Sachsen stärkste Partei geworden. Sie kam am Sonntag landesweit auf 27 Prozent, das waren rund 20 Prozentpunkte mehr als bei der Bundestagswahl 2013, wie der Landeswahlleiter in Kamenz mitteilte. Die im Freistaat regierende CDU landete mit 26,9 Prozent hinter der AfD. Die Christdemokraten verloren damit im Vergleich zur Wahl 2013 fast 16 Prozentpunkte.

Nach dem vorläufigem Ergebnis holte die AfD in Sachsen drei Direktmandate - die Wahlkreise Bautzen I, Görlitz und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, wo AfD-Chefin Frauke Petry direkt gewann. Die CDU, die 2013 noch alle 16 Wahlkreise für sich gewonnen hatte, bekam diesmal nur zwölf Direktmandate.

Auch in den anderen ostdeutschen Ländern schnitt die AfD überdurchschnittlich ab. In Thüringen kam die Partei auf 22,7 Prozent, in Sachsen-Anhalt auf 19,6 Prozent und in Mecklenburg-Vorpommern auf 18,6 Prozent. In Brandenburg holte die AfD dem vorläufigen Ergebnis zufolge 20,2 Prozent der Stimmen.