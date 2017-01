Agentur: Nach Anschlag in Istanbul zwei Ausländer am Flughafen festgenommen

Im Zusammenhang mit dem Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul sind am größten Flughafen der Stadt zwei Ausländer festgenommen worden. Sie seien am Eingang des Abflugterminals des Atatürk-Flughafens festgenommen worden, meldete die Nachrichtenagentur Dogan am Dienstag, ohne Angaben zur Nationalität der beiden Verdächtigen zu machen. Anschließend seien sie zur Befragung ins Polizeihauptquartier von Istanbul gebracht worden.

Bei dem Anschlag auf den Nachtclub "Reina" waren in der Silvesternacht 39 Menschen getötet und 69 weitere verletzt worden. Zu der Tat hatte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt. Sie bezeichnete den Angriff als Vergeltung für die türkische Militärintervention in Nordsyrien.