AKP-Abgeordneter kritisiert "Missionierung" an deutsch-türkischer Schule

Nach Berichten über ein " Weihnachtsverbot" an einer deutsch-türkischen Schule in Istanbul hat ein Abgeordneter der türkischen Regierungspartei davor gewarnt, "Missionierung" an staatlichen Schulen zuzulassen. "Deutschland hat sich beschwert über eine Warnung an Leute, die muslimische Schüler an staatlichen Schulen anweisen, protestantische Weihnachtslieder zu singen", schrieb Mustafa Sentop von der islamisch-konservativen Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) am Montag auf Twitter.

Es habe in früheren Jahren Lehrer gegeben, die zu Weihnachten Glühwein mit ihren Schülern getrunken hätten. "Wie würde ein türkischer Lehrer behandelt, der deutschen christlichen Schülern an einer staatlichen Schule in Deutschland den Islam predigt?", schrieb Sentop in dem Kurzmitteilungsdienst. Es sei nicht zulässig, an staatlichen Schulen in der Türkei "religiöse/politische Propaganda" zu betreiben.

Am Sonntag hatte die Meldung für Unruhe gesorgt, dass den deutschen Lehrern am prestigereichen Istanbul Lisesi untersagt worden sei, im Unterricht über Weihnachten zu sprechen oder Weihnachtslieder zu singen. Das Auswärtige Amt äußerte Unverständnis über die "überraschende Entscheidung" des Gymnasiums und Politiker verschiedener Parteien forderten die Bundesregierung auf, Konsequenzen zu ziehen.

Die Leitung des staatlichen Elite-Gymnasiums, die den Status einer deutschen Auslandsschule hat und mit dem Abitur abschließt, dementierte die Berichte am Sonntagabend in einer Erklärung. Demnach gab es kein Verbot, Weihnachten zu thematisieren. Eine Teilnahme des Schulchors am traditionellen Weihnachtskonzert im deutschen Generalkonsulat sei von deutschen Lehrern auf eigene Initiative abgesagt worden.

Der Direktor für Bildung im Istanbuler Stadtteil Bahcelieviler, Emin Cikrikci, sagte laut der Zeitung "Hürriyet Daily News" am Montag, ein Verbot von Weihnachten stehe "außer Frage". Er habe den Lehrern lediglich geschrieben, nachdem es Beschwerden von einigen finanziell weniger bemittelten Eltern gegeben habe über die Tradition, zu Weihnachten Geschenke zu machen. Es habe jedoch keinerlei "Verbot" gegeben.

Der AKP-Abgeordnete Mustafa Yeneroglu bezeichnete die Berichte, wonach es eine Anweisung der türkischen Behörden zum Verbot von Weihnachten am Istanbul Lisesi gegeben habe, in einer Erklärung auf seiner Homepage als Ausdruck des "Postfaktischen". Er warf den deutschen Medien vor, "jedes noch so hanebüchen daherkommende Zuspielen von Halbinformationen zu veröffentlichen".

Es habe von Schülern Beschwerden gegeben, woraufhin die Schulleitung die deutsche Abteilung um "Sensibilität und Klärung" gebeten habe, schrieb Yeneroglu. Man müsse sich nur mal vorstellen, wenn ein aus der Türkei entsandter Lehrer in Bayern von seinen christlichen Schülern erwarten würde, "Ramadanlieder zu singen und islamisch/religiöse Themen nach der Vorstellung der Lehrer zu behandeln".