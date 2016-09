Aktie der Deutschen Bank wegen angedrohter Rekordstrafe im Sinkflug

Die Ankündigung einer Rekordstrafe in den USA hat dem Aktienkurs der Deutschen Bank am Freitag stark zugesetzt. Bei Handelsbeginn an der Börse in Frankfurt am Main verlor das Papier fast acht Prozent. Das US-Justizministerium verlangt vom Geldinstitut eine Zahlung in Höhe von 14 Milliarden Dollar (12,5 Milliarden Euro), wie die Bank in der Nacht zum Freitag mitgeteilt hatte.

Mit dem Geld sollen Ansprüche gegen die Deutsche Bank aus der Zeit der Finanzkrise 2008 beglichen werden, als viele Investoren nach dem Kollaps des Immobilienmarkts in den USA hohe Verluste mit hypothekengesicherten Wertpapieren machten. Der Bank wird vorgeworfen, die Risiken dieser komplexen Anlagepapiere gegenüber Anlegern verharmlost zu haben.

Die Deutsche Bank erklärte, sie habe "keine Absicht", sich auf eine Zahlung einzulassen, die "auch nur in der Nähe" der geforderten Summe liege. Die 14 Milliarden Dollar wären die höchste Strafsumme, die in den USA jemals gegen eine ausländische Bank verhängt wurde.