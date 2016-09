Aktivisten: 3800 Zivilisten von russischer Luftwaffe in Syrien getötet

Seit dem Beginn der russischen Militärintervention in Syrien vor einem Jahr sind dort laut Aktivisten durch russische Luftangriffe 3800 Zivilisten getötet worden. Mindestens 20.000 weitere seien verletzt worden, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag. Russland wies die Angaben umgehend zurück. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen warf Damaskus und Russland vor, den Ostteil Aleppos in eine "Todeszone" verwandelt zu haben.

Nach Angaben der Beobachtungsstelle wurden seit dem 30. September 2015 mehr als 9300 Menschen von der russischen Luftwaffe getötet. Neben 3804 Zivilisten waren darunter auch fast 2750 Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und gut 2800 Mitglieder islamistischer und anderer Rebellengruppen. Die Angriffe wurden anhand der Flugzeugtypen, Angriffsorte und der verwendeten Munition Russland zugeordnet.

Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wies die Angaben der Beobachtungsstelle zurück. Ihre Informationen seien nicht zuverlässig, da sie in Großbritannien und nicht vor Ort ansässig sei, sagte Peskow. Die oppositionsnahe Organisation bezieht ihre Angaben von Ärzten und Aktivisten in Syrien, für Medien sind sie meist nur schwer zu überprüfen. Mangels anderer Quellen in Syrien ist die Beobachtungsstelle aber eine wichtige Informationsquelle.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Barack Obama verurteilten die jüngsten "barbarischen" Attacken auf Aleppo. Sie seien sich in einem Telefonat einig gewesen, dass die Regierung in Damaskus und ihr Verbündeter Russland eine "besondere Verantwortung" zur Beendigung der Kämpfe in Syrien trügen, teilte das Weiße Haus mit.

Ärzte ohne Grenzen forderte Damaskus und Moskau auf, "das Blutvergießen" im von Rebellen gehaltenen Ostteil Aleppos sofort zu stoppen. Der gesamte Osten der Stadt sei eine einzige "Todeszone", über der ein stetiger Bombenhagel niedergehe. Die Organisation Save the Children warnte, wegen der Luftangriffe mit bunkerbrechenden Bomben seien Kinder in Aleppo nirgendwo mehr sicher.

Laut der Beobachtungsstelle eroberten die Regierungstruppen am Freitag im Norden Aleppos das Kindi-Krankenhaus und das frühere palästinensische Flüchtlingslager Handarat. Damit seien nun die von den Rebellen kontrollierten Viertel Heluk und Haidarijeh bedroht. Im Zentrum der Stadt habe es zudem heftige Gefechte im Viertel Suleiman al-Halabi gegeben, das zwischen Regierung und Rebellen geteilt ist.

Das Staatsfernsehen meldete, bei Raketenangriffen der Rebellen auf Viertel unter Regierungskontrolle seien 15 Zivilisten getötet und 40 weitere verletzt worden. Ein AFP-Reporter und die Beobachtungsstelle berichteten, die Luftangriffe konzentrierten sich am Freitag auf die Frontlinie, während sie sich in den Tagen zuvor vorwiegend gegen Wohngebiete gerichtet hätten.

Nachdem am 19. September eine von den USA und Russland vermittelte Feuerpause nach nur wenigen Tagen zerbrochen war, starteten die syrische und die russische Luftwaffe eine Offensive auf Aleppo, um die seit vier Jahren zwischen Regierung und Rebellen geteilte Großstadt vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen. Durch die Angriffe spitzte sich die humanitäre Krise im seit Monaten belagerten Ostteil der Stadt weiter zu.

Laut der Beobachtungsstelle wurden seit Beginn der Militäroffensive vergangene Woche 216 Menschen durch Luftangriffe getötet, darunter 40 Kinder. Russland hatte am Donnerstag angekündigt, seine Luftangriffe in Aleppo fortzusetzen - trotz Warnungen der USA, in diesem Fall die Gespräche mit Russland abzubrechen. Eigentlich wollte Washington mit Moskau eine Rückkehr zu der Waffenruhe vereinbaren.