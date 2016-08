Aktivisten: Dutzende Zivilisten bei türkischen Angriffen in Syrien getötet

Wenige Tage nach Beginn der türkischen Bodenoffensive im Norden Syriens eskaliert die Gewalt im Grenzgebiet zwischen beiden Staaten. Bei türkischen Angriffen auf zwei nordsyrische Orte wurden nach Angaben von Aktivisten vom Sonntag erstmals Dutzende Zivilisten getötet, kurz zuvor starb dort ein türkischer Soldat bei ersten Gefechten mit syrisch-kurdischen Kämpfern. Die türkische Armee versicherte, es werde alles getan, um zivile Opfer zu vermeiden.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei türkischen Luft- und Artillerieangriffen auf das Dorf Dscheb al-Kussa mindestens 20 Zivilisten getötet, bei Angriffen in der Nähe des Orts al-Amarneh starben demnach weitere 20 Zivilisten. Zudem seien vier Rebellenkämpfer getötet worden. Ein Sprecher der örtlichen Kurdenverwaltung sprach von 75 Toten.

Die türkische Armee dagegen sprach laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu von "25 getöteten Terroristen" der Arbeiterpartei Kurdistans ( PKK) und ihrer syrisch-kurdischen Verbündeten PYD. Die Armee tue alles, um zivile Opfer zu vermeiden, hieß es.

Die beiden Orte liegen wenige Kilometer südlich des Grenzortes Dscharablus, den protürkische Rebellen am Mittwoch mit Hilfe der türkischen Armee von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zurückerobert hatten. Die Türkei hatte am selben Tag ihre Offensive "Schutzschild Euphrat" gegen die IS-Miliz in Syrien gestartet. Mit ihrer Hilfe wollen die protürkischen Rebellen seitdem acht weitere Städte und Dörfer aus der Hand des IS und kurdischer Kämpfer erobert haben.

Der türkische Einsatz richtet sich auch gegen die syrisch-kurdische Partei der Demokratischen Union (PYD) und ihren bewaffneten Arm, die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG). Die Regierung in Ankara betrachtet diese als syrischen PKK-Ableger und somit ebenfalls als Terrororganisationen.

Sie will eine Ausweitung des Kurdengebiets entlang der türkischen Grenze stoppen und wirft der YPG-Miliz vor, sich nach ihrem Vormarsch nicht wie versprochen wieder hinter den Euphrat zurückgezogen zu haben. Ankara fürchtet, dass die Ausrufung eines Kurdenstaates in Nordsyrien die Kurden in der Türkei ermutigen würde, ihren Kampf für Autonomie zu verstärken.

Als die türkischen Panzer am Samstag weiter in Richtung al-Amarneh vordrangen, kam es erstmals zu Gefechten mit kurdischen Rebellen und deren örtlichen Verbündeten. Dabei wurden nach Angaben türkischer Medien zwei Panzer von Raketen getroffen, ein türkischer Soldat wurde getötet.

Als Reaktion flog die türkische Luftwaffe erstmals seit Beginn der Offensive Luftangriffe auf kurdische Stellungen in der Region. Der prokurdische Militärrat von Dscharablus drohte daraufhin mit dem Beginn einer "neuen Phase in dem Konflikt". Die Kurden warfen Ankara vor, die Offensive auszudehnen, um "ihre Besatzung" syrischer Gebiete auszuweiten.

Die türkische Offensive im syrischen Grenzgebiet verkompliziert zusätzlich die Lage in dem Bürgerkriegsland, in dem UNO, Russland und die USA bisher vergeblich um eine Lösung rangen. In einem neuen Anlauf für eine Waffenruhe konnten US-Außenminister John Kerry und sein russischer Kollege Sergej Lawrow nach eigenen Angaben eine Reihe von Hindernissen aus dem Weg räumen. Sie einigten sich am Freitagabend in Genf im Grundsatz auf einen neuen "Weg" zu einem Ende der Kämpfe, wie Kerry sagte. Noch offene Fragen sollen Experten in den kommenden Tagen klären.

Nach vierjähriger Belagerung der Rebellenhochburg Daraja unweit von Damaskus übernahmen Regierungstruppen unterdessen die vollständige Kontrolle über die zerstörte Stadt. Die katastrophale humanitäre Lage in Daraja hatte die Aufständischen gezwungen, ein Abkommen mit der syrischen Führung über die Evakuierung der Stadt zu schließen, deren Einwohner sich im Frühjahr 2011 mit als Erste gegen Machthaber Bachar al-Assad erhoben hatten.

Tausende Bewohner wurden in Auffanglagern unter Regierungskontrolle untergebracht, hunderte Rebellenkämpfer und ihre Familien in die von Aufständischen kontrollierte Region Idlib eskortiert.