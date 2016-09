Aktivisten: Tausende Tote seit Beginn russischer Intervention in Syrien

Seit dem Beginn des russischen militärischen Eingreifens im Syrien-Konflikt vor einem Jahr sind Aktivisten zufolge tausende Zivilisten durch russische Luftangriffe getötet worden. Mindestens 20.000 Zivilisten seien verletzt worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag mit. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Barack Obama verurteilten die jüngsten "barbarischen" Attacken der syrischen und der russischen Armee auf Aleppo.

Insgesamt starben der Beobachtungsstelle zufolge seit dem 30. September 2015 mehr als 9300 Menschen in Syrien durch russische Luftangriffe: neben mehr als 3800 Zivilisten auch fast 2750 Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und gut 2800 Mitglieder islamistischer und anderer Rebellengruppen. Die Beobachtungsstelle ordnete die Bombenangriffe nach eigenen Angaben anhand der Flugzeugtypen, Angriffsorte und der verwendeten Munition Russland zu.

Sowohl die Beobachtungsstelle als auch staatliche Medien meldeten am Freitag leichte Geländegewinne der Regierungstruppen im Norden und im Zentrum von Aleppo. Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen aus einem Netzwerk von Informanten vor Ort, ihre Angaben sind von unabhängiger Seite nur schwer zu überprüfen.

Merkel und Obama waren sich nach Angaben des Weißen Hauses in einem Telefonat einig, dass die Regierungen in Damaskus und Moskau eine "besondere Verantwortung" zur Beendigung der Kämpfe in Syrien trügen.

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) kündigte an, bei seinem Besuch im Iran mit deutlichen Worten die Lage in Syrien anzusprechen. Er werde wie bei seinem jüngsten Besuch in Russland darauf hinweisen, "wie groß die Empörung gegenüber den mit Assad verbündeten Kriegsparteien angesichts der schrecklichen Lage in Syrien inzwischen in Deutschland ist", sagte Gabriel dem "Spiegel".

Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte in Berlin, als Unterstützer von Syriens Machthaber Baschar al-Assad trage der Iran eine "Verantwortung für das barbarische Vorgehen des syrischen Regimes gegen die eigene Zivilbevölkerung". Offiziell sind keine iranischen Kampftruppen in Syrien im Einsatz, doch kämpfen die von Teheran unterstützte libanesische Hisbollah-Miliz sowie schiitische Freiwillige aus dem Iran auf der Seite von Assad.

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) forderte Damaskus und Moskau auf, "das Blutvergießen" im von Rebellen gehaltenen Ostteil von Aleppo sofort zu stoppen. Der gesamte Osten der Stadt sei eine einzige "Todeszone", über der ein stetiger Bombenhagel niedergehe, erklärte MSF-Einsatzleiter Xisco Villalonga.

Die Organisation Save the Children erklärte, wegen der schweren Luftangriffe auch mit sogenannten bunkerbrechenden Bomben seien Kinder in Aleppo nirgendwo mehr sicher. Die Organisation betreibt in Aleppo 13 Schulen, darunter acht, die unterirdisch und damit eigentlich angriffssicher gebaut sind. Der Einsatz bunkerbrechender Bomben lasse aber auch diese Schulen unsicher werden, erklärte Save the Children. Die Bomben lassen mehrstöckige Gebäude zusammenfallen und zerstören selbst Keller.

Aleppo steht seit Tagen unter Dauerbeschuss, nachdem eine von den USA und Russland vermittelte Feuerpause am 19. September nach nur wenigen Tagen zerbrochen war. Die syrische und die russische Luftwaffe überzogen daraufhin den von bewaffneten Rebellen gehaltenen Ostteil Aleppos tagelang mit einem Bombenhagel.