Aktivisten: Trotz Waffenruhe mehrere Luftangriffe auf Aleppo

Erstmals seit Beginn der für Syrien vereinbarten Waffenruhe sind am Sonntag nach Angaben von Aktivisten Luftangriffe auf von Rebellen gehaltene Viertel der umkämpften Stadt Aleppo geflogen worden. Vier Angriffe seien erfolgt, es habe mehrere Verletzte gegeben, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Nähere Angaben dazu, wer für die Angriffe verantwortlich war, machte sie nicht.

Die oppositionsnahe Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien bezieht ihre Informationen aus einem Netzwerk von Informanten vor Ort; ihre Angaben können von unabhängiger Seite kaum überprüft werden.

Ein Stopp der Kämpfe in Aleppo und die Lieferung dringend benötigter Lebensmittel für die notleidende Bevölkerung der Stadt waren zentrale Bedingungen der zwischen den USA und Russland ausgehandelten Waffenruhe. Diese war am Montag in Kraft getreten, aber seither bereits mehrfach verletzt worden.