Aktivisten berichten von neuen Kämpfen nahe Damaskus

Trotz der vereinbarten Waffenruhe in Syrien haben sich Regierungstruppen und Rebellen nach Angaben von Aktivisten neue Kämpfe in der Nähe von Damaskus geliefert. Mit Unterstützung von libanesischen Hisbollah-Kämpfern versuchten syrische Soldaten, Teile der Region Wadi Barada von den Rebellen zurückzuerobern, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag erklärte. Die Gegend nördlich der Hauptstadt ist die Hauptwasserquelle für Damaskus.

Am Mittwochabend hätten syrische Streitkräfte "dutzende Luftangriffe" auf Wadi Barada ausgeführt, begleitet von Artillerie und Raketenangriffen, hieß es weiter. Dabei sei ein Feuerwehrmann getötet worden. Die Angaben der Beobachtungsstelle, die ihre Informationen aus einem Netz von Informanten in Syrien bezieht, sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.

Nach Angaben der Führung in Damaskus kämpfen in Wadi Barada unter anderem Extremisten von der Fateh al-Scham, die früher mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündet war. Rebellen dementierten diese Information. Die Fateh al-Scham ist von der Waffenruhe zwischen Regierung und einigen Rebellengruppen ausgeschlossen, die seit Samstag in Kraft ist.

Laut der Beobachtungsstelle bombardierte die syrische Luftwaffe am Mittwochabend auch mehrere Teile der von Rebellen gehaltenen Region Ost-Ghuta, während sich regierungstreue Truppen Kämpfe mit Islamisten lieferten. Ebenfalls bombardiert wurde demnach der von Rebellen kontrollierte Distrikt Raschidin am westlichen Stadtrand von Aleppo. Dabei seien ein Rebellenkämpfer getötet und acht weitere verletzt worden.