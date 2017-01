Altbundespräsident Herzog im Alter von 82 Jahren gestorben

Politik, Justiz und Kirchen haben das Lebenswerk des mit 82 Jahren verstorbenen früheren Bundespräsidenten Roman Herzog gewürdigt. Herzog habe in seiner Amtszeit als "freiheitsliebender, kritischer Geist und Vordenker" Maßstäbe gesetzt, an denen sich künftige Generationen ausrichten könnten, sagte Bundespräsident Joachim Gauck am Dienstag. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) würdigte Herzog als "einen Patrioten, der unserem Land in vielfacher Weise gedient hat."

Herzog war von 1994 bis 1999 der siebte Bundespräsident. Vor seiner Wahl zum Nachfolger von Richard von Weizsäcker war er Präsident des Bundesverfassungsgerichts, außerdem lehrte er als Juraprofessor, war für die CDU Kultus- und Innenminister in Baden-Württemberg und blieb nach seinem Ausscheiden als Staatsoberhaupt gefragter Ratgeber.

Wie das Bundespräsidialamt mitteilte, starb Herzog in der Nacht zum Dienstag im Krankenhaus im baden-württembergischen Bad Mergentheim in der Nähe seines letzten Wohnorts Jagtshausen. Dort lebte er mit seiner zweiten Frau Alexandra Freifrau von Berlichingen auf der Götzburg.

In einem Kondolenzschreiben an Herzogs Witwe würdigte Gauck den Verstorbenen als "markante Persönlichkeit, die das Selbstverständnis Deutschlands und das Miteinander in unserer Gesellschaft geprägt und gestaltet hat". "Mit Sachverstand, Klugheit und großer Lebenserfahrung trat er für unser Land und seine freiheitliche Verfassung ein."

Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) schrieb an Herzogs Witwe, "als Wissenschaftler, Staatsminister und Präsident des Bundesverfassungsgerichts vertrat Ihr Mann in unprätentiösen Worten klare, bisweilen auch unbequeme Überzeugungen und stieß damit wichtige Debatten an, die bis heute nachwirken." Der Deutsche Bundestag verneige sich in Dankbarkeit vor Herzog.

Merkel erklärte, Herzog habe sich um Deutschland verdient gemacht. "Seine unverwechselbare kluge Stimme und seine Fähigkeit, Probleme offen zu benennen und dabei Mut zu machen, wird mir und wird uns allen fehlen." Dabei ging sie auf Herzogs sogenannte Ruckrede von 1997 ein, in der er als Bundespräsident umfassende Reformen in Deutschland gefordert hatte. Merkel selbst ließ als Oppositionsführerin von einer von Herzog geleiteten Kommission 2003 Vorschläge für Reformen erarbeiten.

SPD-Chef Sigmar Gabriel schrieb in seinem Kondolenzschreiben, Herzogs politisches Lebenswerk werde Bestand haben. Gabriel verwies wie auch Linke und Grüne darauf, dass unter Herzog der 27. Januar als Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus eingeführt wurde. "Er gab damit diesem Tag der Befreiung von Auschwitz die Bedeutung im öffentlichen Bewusstsein, die er verdiente und die er bis dahin nicht hatte."

Das Bundesverfassungsgericht, an dessen Spitze Herzog von 1987 bis zu seiner Wahl zum Bundespräsidenten 1994 stand, erklärte, in den teilweise turbulenten Zeiten der Wiedervereinigung habe Herzog das Gericht mit großer innerer Souveränität herausragend geführt.

Auch Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche, des Zentralrats der Juden und des Zentralrats der Muslime, würdigten den Verstorbenen. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, erklärte, Herzogs Engagement habe in seinem Glauben gewurzelt. "Man spürte sein Gottvertrauen", erklärte Bedford-Strohm zu dem in der EKD-Synode aktiven Protestanten.

Der Zentralrat der Muslime verwies darauf, dass Herzog als erster Bundespräsident überhaupt muslimische Repräsentanten in seinen Amtssitz eingeladen habe. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, erklärte, Herzog habe mit seiner klaren Haltung und seinem Engagement viel zur Versöhnung zwischen Deutschland und Israel sowie zwischen der deutschen Mehrheitsgesellschaft und der jüdischen Gemeinschaft beigetragen.