Amnesty wirft Ungarn Misshandlung von Flüchtlingen vor

Wenige Tage vor dem Flüchtlingsreferendum in Ungarn hat Amnesty International der Regierung in Budapest vorgeworfen, Asylsuchende "vorsätzlich" zu misshandeln. Hunderte Flüchtlinge seien in Ungarn Opfer von körperlicher Misshandlung, illegaler Zurückweisung an der Grenze oder unrechtmäßiger Inhaftierung geworden, erklärte die Menschenrechtsorganisation am Dienstag. Vor der Volksabstimmung über die Verteilung von Flüchtlingen in der EU schüre die rechtskonservative Regierung zudem gezielt Ängste in der Bevölkerung.

Amnesty hat für den Bericht nach eigenen Angaben 129 Flüchtlinge in Serbien, Ungarn und Österreich befragt. Menschen, die in den sogenannten Transitzonen an der ungarisch-serbischen Grenze festgehalten wurden, berichteten demnach, sie seien dort "geschlagen, getreten und von Hunden gejagt worden". Anschließend seien sie von ungarischen Grenzschützern gewaltsam zurück nach Serbien gezwungen worden. Mit dieser "schockierenden Behandlung" versuche Ungarn, Flüchtlinge abschrecken, kritisierte Amnesty.

Die Menschenrechtsorganisation wirft der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban außerdem vor, vor dem Referendum am kommenden Sonntag gezielt Ängste in der Bevölkerung zu schüren. "Im Zuge einer vergifteten Referendumskampagne hat die giftige Rhetorik gegen Flüchtlinge ihren Höhepunkt erreicht", erklärte Amnesty. Diese habe sich von der Regierung bis in die untersten Behörden und die Polizei ausgebreitet und zu einem Klima der Angst vor Flüchtlingen geführt.

Ungarn betreibt seit Beginn der Flüchtlingskrise im vergangenen Jahr eine Politik der Abschottung. 2015 waren rund 440.000 Flüchtlinge über Ungarn nach Mitteleuropa gereist. Um die Flüchtlinge zu stoppen, ließ Orban zuerst die Grenze zu Serbien mit Stacheldraht dichtmachen. Als die Flüchtlinge dann über den EU-Nachbarn Kroatien kamen, baute Ungarn auch dort einen Grenzzaun.

Die Regierung weigert sich zudem, den EU-Beschluss über die Verteilung von Flüchtlingen umzusetzen. Sie organisiert deshalb am 2. Oktober ein Referendum zu der Fragestellung: "Wollen Sie, dass die Europäische Union ohne Zustimmung des ungarischen Parlaments die verpflichtende Ansiedlung von nicht-ungarischen Bürgern in Ungarn anordnet?"

Bislang hat Ungarn keinen einzigen Flüchtling nach dem Verteilungsmechanismus aufgenommen. In ihrer Kampagne für ein "Nein" beim Referendum verweist Orbans Regierung unter anderem darauf, dass mit den Flüchtlingen auch "Terroristen" und Kriminelle nach Ungarn kommen könnten.

Das Referendum wird von den EU-Partnern und Menschenrechtsorganisationen scharf kritisiert. 22 ungarische Nichtregierungsorganisationen forderten die Ungarn bereits auf, die "inhumane" Abstimmung zu boykottieren.