Amri versuchte angeblich Tage vor Anschlag anderen Lastwagen zu stehlen

Der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, soll einem Medienbericht zufolge schon einige Tage vor dem Attentat versucht haben, einen Lastwagen zu stehlen. Das Bundeskriminalamt (BKA) gehe derzeit dem Bericht eines Zeugen nach, der Amri gesehen haben will, berichtete die Zeitung "Die Welt" am Mittwoch unter Berufung auf Sicherheitskreise. Das BKA wollte den Bericht unter Verweis auf laufende Ermittlungen nicht kommentieren.

Der "Welt" zufolge beobachtete ein Zeuge einen Mann mit großer Ähnlichkeit zu Amri in der Woche vor dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Der Mann habe versucht, in die Fahrerkabine eines geparkten Lastwagens einzubrechen. Ob der Hinweis stimmig ist, wird demnach derzeit von BKA-Ermittlern geprüft.

Amri war am 19. Dezember mit einem Lastwagen über den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin gefahren und hatte zwölf Menschen getötet. Dutzende weitere Menschen wurden verletzt, mehrere von ihnen schwer. Amri hatte den Lastwagen einer polnischen Speditionsfirma zuvor gestohlen und den Fahrer getötet.